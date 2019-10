OnePlus 7T Pro hands-on: ancora un flagship killer?

Design sobrio e familiare

OnePlus ha sicuramente mescolato le carte con OnePlus 7T sopratutto per quanto riguarda il modulo della fotocamera circolare sul retro che ricorda il look di Huawei Mate 30 Pro. Per il 7T Pro, tuttavia, OnePlus ha mantenuto un design più familiare ai proprietari del vecchio OP7 Pro e n on è necessariamente una brutta cosa.

Calza perfettamente in mano! / © AndroidPIT

Lo smartphone dal lato design è in linea con qualsiasi altro flagship sul mercato. Il display AMOLED è curvo ai lati, come su un Samsung Galaxy degli ultimi anni. Il popolare cursore di notifica, un segno distintivo degli smartphone OnePlus, è ancora posizionato sul lato destro, sopra il tasto di accensione. Il carrello della scheda SIM, che impila due schede nano-SIM una sopra l'altra, trova spazio nel bordo inferiore.

Bisogna davvero prestare molta attenzione per trovare le differenze tra il 7 Pro e il 7T Pro, ma ci sono. La messa a fuoco laser sul retro del telefono, ad esempio, si è spostata dall'interno del modulo della fotocamera stessa alla sua sinistra. Il motivo rimane per me un mistero, ma forse diventerà più chiaro dopo aver utilizzato per un periodo più prolungato lo smartphone.

In termini di ergonomia e qualità costruttiva, OnePlus ha mantenuto i propri standard elevati. Il design potrebbe non essere il più accattivante in questa moderna sfilata di moda per smartphone ma il OnePlus 7T Pro è ben fatto, sembra solido come una roccia e ho poco di cui lamentarmi. OnePlus chiama questa variante di colore Blue Haze e l'effetto opaco creato è piacevole agli occhi ma non al tatto.