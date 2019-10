Ecco come dovrebbe essere il futuro OnePlus 8

A più di 8 mesi dalla sua presentazione, i primi rendering di OnePlus 8 sono già in rete. Il futuro flagship OnePlus sorprende per le scelte progettuali, alcune delle quali sono in contraddizione con l'ultimo modello rilasciato, il OnePlus 7T.

Questo OnePlus 8 sfoggia infatti un design caratterizzato da uno schermo completamente privo di bordi e molto attraente. Nel complesso, lo smartphone riprende le linee generali di OnePlus 7 Pro, ma al posto della fotocamera pop-up propone un foro nella parte anteriore dello schermo, in alto a destra.

So... Back from 2020, I bring you the very first and very early look at the #OnePlus8! Yeah, already...😏



