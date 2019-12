Find X2: nuove conferme sul flagship di OPPO

Scorciatoie:

Il giugno scorso Find X e la sua variante Automobili Lamborghini hanno incantato l'Europa grazie ad un innovativo sistema di fotocamere motorizzate mai visto prima su uno smartphone ed un display Panoramic Arc curvo sui lati. I rumor su Find X2 annunciano una fotocamera anteriore nascosta dietro il pannello del display con un obiettivo visibile solo quando la fotocamera anteriore è in uso.

Su Find X2 potrebbe essere integrato un AMOLED con refreshment rate da 90Hz che va incontro agli utenti più esigenti ed abbraccia i trend del momento. Oltre al design full screen, anche la resa cromatica dovrebbe essere ottimizzata. "Find X2 sarà un dispositivo abilitato al 5G dotato di un display davvero immersivo", questo è quanto affermato dal brand stesso.

Fotocamera

La fotocamera di Oppo Find X2 (12MP sul retro, 16MP sul davanti) dovrebbe sfruttare la nuova tecnologia di Sony chiamata 2x2 OCL (on-chip lens). I vantaggi di questa tecnologia sono una messa a fuoco più veloce e precisa con un'alta risoluzione ed un'elevata gamma dinamica. Soprattutto negli scatti in condizioni di scarsa illuminazione potrebbe stabilire nuovi standard.

Il nuovo sensore Sony promette una messa a fuoco più accurata. / © Sony

Snapdragon 865 a bordo

Oppo ha confermato che il Find X2 sarà tra i primi dispositivi ad integrare l'ultimo processore Snapdragon 865 di Qualcomm ufficializzato a dicembre allo Snapdragon Tech Summit. Un chip di fascia alta quindi che promette bene sulla carta e che sarà supportato dal 5G.

Oppo Find X2 è stato scovato qualche mese fa su AnTuTu Benchmark. Secondo i dati raccolti dal programma di test, lo smartphone (conosciuto anche come Find Z in precedenti leak) avrebbe tutte le carte in tavola per poter essere uno degli smartphone più interessanti del 2019. Interessante il punteggio di 365246 in linea con le caratteristiche trapelate sul nuovo flagship.

Un punteggio davvero alto ma in linea con i flagship in arrivo nel 2020. / © AnTuTu

Nello screenshot compare il Qualcomm Snapdragon 855 ma ora che il suo successore è ufficiale, non ci sono dubbi sul suo destino. Potrebbe essere accoppiato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Stando a precedenti dichiarazioni del VP di OPPO Shen Yiren a completare il pacchetto completo dovremmo trovare una batteria da 4065mAh (probabilmente dotata di ricarica rapida Super VOOC).

OPPO Find X2: specifiche tecniche Specifiche tecniche Display 2340x1080 / 19,5:9 Processore Qualcomm Snapdragon 855 RAM 8GB Memoria interna 256GB Fotocamere Posteriore: 12MP grandangolare, teleobiettivo zoom 10x

Frontale: 16MP Batteria 4065mAh, Super VOOC

Uscita e prezzo

Come annunciato dal brand spesso, il Find X2 verrà lanciato nel primo trimestre del prossimo anno e il Mobile World Congress potrebbe essere l'occasione durante la quale il brand cinese deciderà di renderlo ufficiale. Sul prezzo tutto tace ancora ma trattandosi di un flagship equipaggiato in questo modo, preparatevi ad un'etichetta in linea con quella dei recenti flagship.

Curiosi di scorpire come sarà l'Oppo Find X2?