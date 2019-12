I migliori smartphone 5G da comprare ora

Il futuro della telefonia mobile è nel 5G e nel 2019 il nuovo standard di rete ha iniziato a trovare il suo spazio in molti settori e applicazioni. In questi mesi diversi brand hanno rilasciato nuovi smartphone 5G ed in questo articolo vi spieghiamo quali sono i vantaggi del nuovo standard di rete e vi elenchiamo gli smartphone 5G più interessanti sul mercato.

5G: quali sono i vantaggi?

Il 5G non è ancora una realtà concreta per la maggior parte degli utenti a causa dell'assenza delle infrastrutture dedicate ma nel corso dei prossimi anni lo sarà. Avrà un impatto nella nostra quotidianità e non sarà limitato al modo in cui utilizziamo lo smartphone ma toccherà diverse sfere: dalla casa, all'auto, al gaming. Per non parlare poi di altri settori come quello medico o industriale.

I vantaggi del 5G possono essere riassunti brevemente in una maggiore velocità di trasferimento dati ed in una migliore latenza che renderanno più fluido l'utilizzo di app, servizi e dello streaming, gaming incluso. Anche la realtà virtuale ed aumentata potranno godere dei vantaggi offerti del 5G ma nel complesso il nuovo standard di rete renderà più fruibili i contenuti multimediali.

I migliori smartphone 5G

Xiaomi Mi MIX 3 5G

Il produttore cinese Xiaomi è solitamente sinonimo di dispositivi caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo ed il Xiaomi Mi MIX 3 5G non fa eccezione. Con un prezzo consigliato di 599 euro è lo smartphone 5G più economico sul mercato. Si tratta ddel già noto Mi MIX 3 arricchito del modem 5G Snapdragon X50.

Il Mi MIX 3 5G offre un display Super AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione da 2340x1080 pixel, Android Pie affiancato dall'interfaccia MIUI, chipset Snapdragon 855 supportato da GPU Adreno 640 e 6GB di RAM. Il comparto fotografico è lo stesso del modello base ma la batteria raggiunge i 3800 mAh, un incremento necessario considerando il peso energetico della connettività 5G.

Lo Xiaomi Mi MIX 3 5G è uno degli smartphone 5G più economici. / © AndroidPIT

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung ha dotato la serie Galaxy S10 di un dispositivo con supporto al 5G. Il Samsung Galaxy S10 5G è uno smartphone importante caratterizzato da un ampio display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione da 4032x3024 pollici perfetto per contenuti multimediali di ogni genere.

È uno smartphone ben equipaggiato che conta ben 6 fotocamere, un potente Exynos 9820 supportato da GPU Mali-G76 MP12, 8GB di RAM e una batteria da 4500 mAh ricaricabile in modo rapido grazie alla Super Fast Charging a 25W. Il modulo 5G è ovviamente parte del pacchetto! A girare nativamente sul Galaxy S10 5G è Android Pie ma l'aggiornamento ad Android 10 dovrebbe arrivare.

Il Samsung Galaxy S10 5G è enorme. / © AndroidPIT

Oppo Reno 5G

Anche Oppo non rinuncia al 5G e propone il suo Reno 10X Zoom con modem 5G. Come nel caso del Mi MIX 3 5G troviamo al suo interno un processore Snapdragon 855 con modem Snapdragon X50 affiancato da GPU Adreno 640, 8GB di RAM ed una batteria da 4065 mAh con ricarica rapida VOOC 3.0.

Anche in questo caso troviamo un ampio schermo da 6,6 pollici con risoluzione da 2340x1080 pixel ed un ottimo comparto fotografico che completa l'esperienza multimediale. In Italia arriva al prezzo di 899 euro con TIM.

Un Reno 10X Zoom con modem 5G! / © Oppo

LG V50 ThinQ 5G

Al Mobile World Congress 2019 LG ha presentato il V50 ThinQ, il suo primo smartphone con capacità 5G. Anche in questo caso lo smartphone si ispira al suo predecessore, il V40 ThinQ, riuscendo ad ospitare il modem 5G e le antenne Qualcomm. Inutile dire che si tratta di un vero e proprio flagship equipaggiato da Snapdragon 855, batteria da 4000 mAh con carica rapida Quick Charge 3.0, ampio schermo OLED da 6,4 pollici.

LG ha reso questo dispositivo speciale grazie ad una custodia che consente di connetervi un secondo schermo OLED da 5,2 pollici. Non può essere considerato uno smartphone pieghevole ma con due display a disposizione ed il supporto al 5G il V50 ThinQ cerca di andare incontro alle esigenze degli utenti ottimizzando il consumo di contenuti multimediali. Forse non la scelta migliore per tutti, ma comunque un dispositivo interessante per ora non disponibile in Europa.

Il V50 ThinQ 5G offre anche un secondo display aggiuntivo. / © AndroidPIT

Nel corso dei prossimi mesi nuovi smartphone verranno aggiunti a questa lista. Già ora si potrebbero menzionare Huawei Mate X o Huawei Mate 30 Pro 5G ma, non essendo effettivamente disponibili all'acquisto, preferiamo per ora ternerli fuori dalla nostra selezione.

