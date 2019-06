OPPO si prepara a dire già addio a notch, fori, popup camera e slider

La moda del notch è temporanea, questo i vari brand l'hanno sottolineato più volte, si tratta di un periodo di transizione in attesa di trovare delle soluzioni migliori al posizionamento della fotocamera frontale. Tra fotocamere a popup, slider e meccanismi motorizzati vari, i produttori hanno sperimentato diversi altri metodi per spostare dallo schermo il sensore fotografico. Tuttavia, la soluzione più originale è appena stata mostrata da OPPO.

Non molto tempo fa, il famoso leaker Ben Geskin aveva annunciato come il brand cinese OPPO si stesse preparando a mostrare il primo smartphone al mondo dotato di fotocamera frontale posizionata sotto al display.

This year OPPO will show a smartphone with under display camera 🔥 pic.twitter.com/JkKoliJiZS — Ben Geskin (@BenGeskin) 11 maggio 2019

Il produttore asiatico non si è fatto attendere e, meno di un mese dopo l'annuncio del leaker, ha postato su Twitter un breve video in cui mostra tale tecnologia in azione. L'account ufficiale dell'azienda non ha menzionato alcun tipo di specifiche o una data prevista per la commercializzazione di un dispositivo dotato di tale caratteristica, tuttavia la frase "prepare to be amazed" (preparatevi ad essere stupiti) potrebbe indicare un rilascio più vicino del previsto.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) 3 giugno 2019

Nel video in questione si vede in azione il display in grado di mostrare immagini anche nella zona dove è posta la fotocamera frontale a differenza delle soluzioni con foro già utilizzate da Samsung e Honor, per esempio. I colleghi di Engadget hanno riportato come tale video sia stato pubblicato anche sul social network cinese Weibo dove il VP di OPPO Brian Shen ha dichiarato:

In questa fase, è difficile per le fotocamere sotto display ottenere gli stessi risultati di quelle normali, ci sarà sicuramente una certa perdita di qualità ottica. Ma nessuna nuova tecnologia arriva subito alla perfezione.

Non aspettatevi dunque che questo smartphone, se mai vedrà la luce, diventi il nuovo re dei selfie. Tuttavia è fantastico vedere questa nuova tecnologia in azione e sicuramente nel prossimo futuro verranno compiuti dei passi avanti in grado di rendere questo tipo di sensori sotto al display utilizzabili sulla maggior parte dei dispositivi hi-tech!

Voi vorreste uno smartphone dotato di tale tecnologia oppure vi siete già abituati ai notch?