Palm Phone: il micro-smartphone è ora disponibile in Europa (ma non in Italia)

"Gli smartphone diventano sempre più grandi, è insopportabile." Vi riconoscete in questa frase? Sappiate che se scegliete il Palm Phone non avrete questo problema, tutt'altro. Questo mini smartphone è finalmente arrivato in Europa, ma c'è un piccolo problema...

Come suggerisce il nome, questo smartphone è piccolo ("palm" si riferisce ovviamente al palmo della mano) e vuole essere un vero e proprio alieno nel nostro mondo dove la norma sono gli enormi phablet. La buona notizia è che il dispositivo ha attraversato il confine degli Stati Uniti ed è possibile ottenere questo telefono in Europa. La cattiva notizia è che non è (ancora) disponibile in Italia.

Il Palm Phone è considerabile un accessorio per lo smartphone principale. / © Palm

La notizia è stata annunciata da Roland Quandt su Twitter ma può essere facilmente controllata sul sito del Palm Phone.

Palm Mini soon available as stand-alone device in Europe (3.3in SDM435, 3/32GB, 800mAh battery). For just (*cough*) 399,99 Euro. wtfdoa. — Roland Quandt (@rquandt) July 1, 2019

Il telefono può essere acquistato in Germania, Spagna, Regno Unito e naturalmente al di fuori dell'Europa (Hong Kong e Giappone, per l'esattezza). Il prezzo è di 399,99 euro. Sotto il cofano, c'è una batteria da 800mAh (non dimentichiamo che è molto piccolo), il processore è uno Snapdragon 435 e la memoria è da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Alcuni ritengono che il suo prezzo sia troppo alto, ma questo mercato di nicchia ha successo: senza concorrenza è facile aumentare i prezzi.

Comprereste uno smartphone simile?