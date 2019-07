I migliori navigatori GPS da utilizzare offline su Android

Chi dice che per utilizzare un navigatore GPS occorre necessariamente avere a disposizione internet? Ecco le migliori app che vi permetteranno di navigare offline su Android: servizi facili da usare e sempre aggiornati che vi permetteranno di arrivare dritti a destinazione anche in assenza di rete!

Google Maps: per chi non vuole rischiare Non avete alcuna intenzione di installare nuove app sul vostro smartphone? Allora vi consigliamo Google Maps, grazie ad una delle tantissime funzioni implementate al suo interno. È infatti possibile selezionare determinate aree geografiche e scaricarne la mappa offline. Il vantaggio di Google Maps è che chiunque conosce la sua interfaccia e sa come utilizzare la maggior parte delle funzioni, dalla navigazione alla ricerca di determinati punti di interesse. Naturalmente, è possibile fare tutto questo anche offline, poiché Google Maps vi permette persino di salvare porzioni di mappe da utilizzare successivamente senza alcun tipo di connessione ad Internet. Come utilizzare Google Maps anche offline Cliccate su "Scarica mappa offline" ed il gioco è fatto! / © AndroidPIT Maps.me: facile da usare Maps.me è un'app gratuita che permette di scaricare ed utilizzare offline mappe dettagliate di qualsiasi Paese al mondo. Quest'app offre un'interfaccia pulita ed intuitiva, resa attraente da una grafica moderna che permette di accedere alle mappe anche in assenza di una connessione. Le mappe di ogni località, delle quali viene anche fornito il peso del file, contengono inoltre i maggiori punti di interesse come ristoranti, stazioni metro, destinazioni turistiche, e così via. Il bello è che non avrete alcun limite, potrete scaricare tutte le mappe che desiderate, a patto che il vostro Android abbiamo lo spazio sufficiente. Un'app da avere sul proprio dispositivo soprattutto quando si visita una nuova città. Le migliori app Android per tradurre frasi all'estero

MAPS.ME – Mappe offline e indicazioni stradali OsmAnd Mappe e Navigazione: per chi ha bisogno di più dettagli OSMand è tra i servizi più precisi e dettagliati di questa lista e non solo vi permetterà di consultare le mappe che vi interessano offline, ma vi guiderà passo passo attraverso il vostro percorso tramite assistente vocale, proprio come se stesse utilizzando Google Maps online. Disponibile in versione completamente gratuita o a pagamento: la prima vi permetterà di scaricare un massimo di 10 mappe, mentre se desiderate ottenere qualche funzione in più dovrete pagare ben 8,99 euro. Funzioni come audio, video, appunti e registrazione dei viaggi, possono essere invece attivate anche nella versione free. Un'app completa, perfetta per andare in esplorazione offline.

Mappe e Navigazione — OsmAnd CoPilot GPS: perfetto per navigazione in auto La navigazione in auto è l'obiettivo principale di CoPilot GPS. Se infatti siete abituati ad utilizzare la navigazione a piedi, probabilmente dovrete optare per un'altra app. CoPilot GPS eccelle nella pianificazione del percorso e offre tre diverse opzioni per ogni viaggio, per ognuna delle quali è possibile aggiungere fino a 52 diversi punti di sosta. CoPilot vanta anche migliaia di punti di interesse offline come hotel, ristoranti, bancomat, etc, raggiungibili persino nella comoda funzione ricerca. CoPilot è gratuito per 7 giorni in versione Premium, dandovi accesso alle mappe 3D e un assistente di navigazione. Una volta scaduto il periodo di prova, l'app limita le mappe offline in 2D e alcune indicazioni visive.