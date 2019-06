PaMu Slide recensione: da portare sempre con voi!

Padmate ha presentato un nuovo modello di cuffie in ear true wireless chiamate PaMu Slide . Saranno riuscite a non deludere dopo il successo del modello precedente? Le aspettative erano altissime e ancora una volta l'azienda cinese c'ha visto giusto, tuttavia ci sono delle cose che dovete assolutamente conoscere prima dell'acquisto...

Un complimento meritato per i gesti dedicati alla regolazione del volume: pratici ed a portata di tocco anche se un'applicazione companion per poter personalizzare queste gesture sarebbe stata ideale.

Gli auricolari sono comandati tramite gesture touch e devo ammettere che non ne sono un grande fan. Per prima cosa trovo che il cerchietto capacitivo posizionato nella parte alta della stanghetta sia troppo piccolo ed è molto facile mancarlo al primo tentativo. Dovrete inoltre aprire il manuale per leggere, studiare ed imparare tutte le varie gesture che si diversificano in base all'auricolare toccato.

Le PaMu Slide ricordano molto le TicPods Free di Mobvoi in quanto a forma e dimensione, a differenziarle la presenza di una copertura gommata nella parte alta degli auricolari. Questa gommatura serve ad evitare che le cuffie vi cadano in caso di utilizzo durante attività movimentate come la corsa o la palestra. A proposito di sudore, le PaMu Slide sono certificate IPX6, possono quindi resistere a un po' di attività fisica e qualche goccia di pioggia.

Subito sotto il coperchio troviamo le PaMu Slide in degli alloggiamenti anch'essi magnetici. Fate attenzione perché la cuffia destra (R) è posizionata a sinistra mentre la cuffia sinistra (L) è posizionata a destra. All'inizio pensavo fosse un posizionamento sciocco, necessario visto il poco spazio dedicato all'alloggiamento, ma con l'uso ho capito che permette di afferrare con più facilità la "stanghetta" degli auricolari nel modo giusto per poterli inserire nell'orecchio senza doverli maneggiare o ruotare eccessivamente.

Il meccanismo a scorrimento magnetico del coperchio è un'ottima idea, tuttavia la slitta non è delle migliori e il coperchio si muove abbastanza sia da chiuso che in fase di apertura/chiusura. La confezione è anche relativamente spessa e pesante, pecca perdonabile siccome il peso è dato dall'enorme batteria e dalla tecnologia di ricarica Qi.

Il design del case per la ricarica di queste PaMu è curato ed elegante: il corpo in plastica opaca, il coperchio con trama a nido d'ape su cui spicca il logo PaMu e la disposizione simmetrica di porta USB Tipo-C e tasto funzione danno l'idea di un prodotto di qualità .

I bassi sono presenti e migliori di altri auricolari che ho avuto modo di provare, le PaMu hanno però un timbro audio a mio parere molto diverso dalle mie fedeli Earin M-2. Non è una cosa negativa, suonano in maniera differente e si adattano a diversi generi musicali: le Earin più consigliate per la musica pop/hip-hop o comunque con bassi predominanti mentre le Slide sono decisamente più equilibrate. Purtroppo manca qualsiasi tipo di cancellazione attiva del rumore, presente solo in fase di chiamata.

Le PaMu slide, se indossate con i giusti gommini, suonano davvero molto bene se rapportate al prezzo di vendita . Molto buona a mio parere la separazione stereo e alle voci viene data davvero moltissima enfasi. In generale i vari suoni in cuffia sono separati l'uno dall'altro in maniera chiara, ottimo!

Potenza da condividere

Per quanto riguarda la batteria, le PaMu Slide promettono ben 10 ore di autonomia con una singola ricarica degli auricolari, 60 ore totali se si conta l'energia disponibile nel case di trasporto (2000mAh dichiarati sulla confezione). Sinceramente ammetterò con voi che non ho ancora completato il primo ciclo di ricarica nonostante utilizzi le cuffie ogni giorno per circa un paio d'ore. Non sono ancora riuscito a scaricare completamente la custodia per verificare questa promessa, tuttavia ad occhio e croce dovremmo essere molto vicini alla durata dichiarata.

Le cuffie si spengono automaticamente e si mettono in ricarica quando riposte nel case. / © AndroidPIT

Molto piacevole il fatto che sia presente una porta USB Tipo-C per la ricarica e che sia supportata (nella variante PaMu Slide+) la ricarica wireless in modo da poter ricaricare gli auricolari con il vostro nuovo Galaxy S10 o P30 Pro. Parlando di questi due smartphone, le PaMu Scroll+ si sono ispirate ad essi per la loro funzione più interessante: il case può infatti trasformarsi in una powerbank wireless portatile in grado di ricaricare altri dispositivi Qi come il vostro smartwatch o il vostro smartphone!

Attorno al pulsante è presente un LED bianco ad anello. / © AndroidPIT

Ovviamente non potrete contarci per poter passare un weekend in campeggio lontani dal caricatore del telefono ma in caso di emergenza è un'ottima risorsa.