Pensavate non si potesse vedere YouTube sulla Tesla? E invece...

Anche se lo streaming video è sempre stato possibile sugli schermi Tesla, questa è la prima volta che viene menzionato YouTube in maniera diretta. I veicoli Tesla sono dotati di uno schermo centrale che permette anche di giocare a titoli come Cuphead e Fallout Shelter. Introducendo il supporto a nuovi player, come YouTube in particolare, Tesla sarà in grado di offrire l'ennesimo servizio senza precedenti nel settore automobilistico.

Durante la guida, gli schermi dovrebbero mostrare solo informazioni utili. / © AndroidPIT

Quando sarà possibile riprodurre video da YouTube sulla Tesla? Elon Musk ha affermato che la funzionalità sarà disponibile con il prossimo aggiornamento del software Tesla, previsto probabilmente verso la fine dell'anno. Anche se finora è stato nominato soltanto YouTube, non c'è ragione per cui le auto non potranno supportare altri servizi come Netflix o Hulu.

Naturalmente, sono già sorte le prime preoccupazioni riguardo la sicurezza, come ad esempio potenziali distrazioni del conducente. Anche se Musk mira a raggiungere un futuro totalmente autonomo, siamo ancora in una fase in cui chi guida deve necessariamente tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante.