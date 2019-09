Perché anche i fan Android dovrebbero seguire l'evento Apple

Apple presenterà la nuova generazione di iPhone domani al Steve Jobs Theater, nel campus di Cupertino in California. Seguiremo l'evento in diretta per aggiornarvi sulle ultime novità. Ma perchè dovrebbe interessarvi?

Lasciatemi dire fin dall'inizio che non capisco il tribalismo che esiste nel mondo degli smartphone. L'idea che Apple e Google siano squadre rivali, e si debba promettere fedeltà all'uno o all'altro è assurda. Non stiamo parlando di calcio. Siamo consumatori e queste aziende sono in competizione per guadagnare il nostro denaro, niente di più. I migliori clienti per un miliardo di dollari (o trilioni di dollari) delle aziende tecnologiche sono quelli che acquistano per fedeltà cieca.

Detto questo, essendoci in passato concentrati principalmente su Android, ci viene spesso chiesto perché seguiamo anche gli eventi Apple. La verità è che Apple è importante per noi, e dovrebbe esserlo anche per voi.Che ci piaccia o no, è difficile sfuggire al fatto che le novità mostrate da Apple martedì probabilmente arriveranno ai dispositivi Android nel prossimo futuro. Questo è il modo in cui funziona il gioco. E funziona in entrambi i sensi.

Perché l'hardware Apple fa parte del nostro futuro

L'iPhone può essere in declino in termini di importanza per Apple (oggi rappresenta meno del 50% del fatturato dell'azienda) ma insieme all'hardware Apple, è ancora di enorme interesse per gli appassionati di tecnologia in tutto il mondo. Questo è ciò che crediamo ed è per questo che vogliamo fornire contenuti di valore sull'hardware Apple.

Che vi piaccia o meno, Apple continuerà ad ispirare anche le tendenze del settore. L'iPhone X potrebbe non aver inventato il notch ma è indiscutibile il fatto che lo abbia reso popolare. Xiaomi che si ispira parecchio ad Apple, sta crescendo in Europa e non solo. Altri marchi in crescita al di fuori della Cina, come Huami, stanno chiaramente prendendo ispirazione anche da Apple.

Huami Amazfit GTS: l'ispirazione per il design è ovvia. / © AndroidPIT

Il nostro interesse per Apple si riduce a qualcosa di molto semplice: amiamo la tecnologia. Siamo appassionati sia dal punto di vista hardware che software. Apple, come Samsung, Xiaomi, Nokia e Huawei e.... ok forse non LG, ma gli altri realizzano prodotti tecnologici innovativi e all'avanguardia, che hanno i loro punti di forza e le loro debolezze, ma che sono sempre interessanti. Non coprire Apple non avrebbe semplicemente senso.

Android e iOS? Uno scambio continuo

Dimenticate l'hardware per un secondo e guardate al software. Android e iOS stanno diventando sempre più simili. Perché? Sono entrambi "ispirati" l'uno dall'altro. Le caratteristiche esclusive inserite nel sistema operativo non rimangono esclusive per molto tempo. Le idee innovative e di successo vengono presto riconfezionate, reimmaginate o copiate da chiunque abbia fallito nel pensarle per primo.

Chi vuole potrebbe stare qui ore a discutre su chi ha rubato cosa a chi ma abbiamo innumerevoli esempi di similitudini tra questi due sistemi operativi. Google Pay e Apple Pay, notifiche a scheda, navigazione gestuale, modalità notturna, ricarica rapida, riconoscimento facciale per lo sblocco, menu rapidi, autorizzazioni per le app, modalità oscura e tante altre feature sistemi operativi e in seguito è arrivato all'altro.

Tutti vogliamo vedere la creatività e l'innovazione nel mercato degli smartphone, ma discutere su quale azienda sia arrivata per prima è inutile. Come appassionato di tecnologia, guarderò con interesse il lancio dell'iPhone e spero di vedere qualcosa di nuovo da parte di Apple. Non mi interessa quale azienda sia il motore dell'innovazione, voglio solo vedere come sarà il futuro.

E voi, seguirete l'evento?