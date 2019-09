iPhone 11(Pro): dove, quando e come seguire il keynote di Apple

iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

Come ogni anno, Apple presenterà la sua nuovissima gamma di iPhone. L'anno scorso il produttore ha annunciato iPhone XR, XS e XS Max. Nel 2019 Apple potrebbe dire addio al numero romano per svelare l'iPhone 11 (successore dell'iPhone XR), l'iPhone 11 Pro (successore dell'iPhone XS) e l'iPhone 11 Pro Max (successore dell'iPhone XS Max).

Oltre all'ufficializzazione di iOS 13 l'azienda di Cupertino potrebbe mostrare sul palcoscenico un nuovo Apple Watch. Alcune indiscrezioni suggeriscono anche il rilascio di un'altra novità... che si tratti degli Apple Glass?

Quando si terrà il keynote di Applei?

Un promemoria non fa mai male. L'evento avrà luogo martedì 10 settembre alle 18:00 (ora locale).

Come seguire dal vivo il keynote di Apple

Ci sono diversi modi per seguire dal vivo il keynote di Apple presentato da Tim Cook. Prima di tutto, domani sera potrete scoprire sul nostro sito AndroidPIT i nuovi prodotti annunciati dal marchio americano. Per non perdere una briciola di tutti i suoi annunci, Apple trasmette anche il suo keynote in diretta. Quest'anno, per la prima volta, è anche possibile guardare la conferenza su YouTube.

@MacGeneration, thanks. Stay tuned. We'll send a reminder before the #AppleEvent on September 10, at 10 a.m. PDT.

Reply #stop to opt out. pic.twitter.com/V1jsTszVKc — Apple (@Apple) September 4, 2019

Da PC

È necessario andare sul sito Apple utilizzando il browser Safari (macOS Sierra 10.12 o successivo) o utilizzare il browser Microsoft Edge su Windows 10. Anche altre piattaforme possono accedere al feed utilizzando versioni recenti di Chrome o Firefox (MSE, H.264 e AAC richiesti).

Da tablet e smartphone

Per i possessori di dispositivi Apple, è necessario avere un iPhone, iPad o iPod Touch in esecuzione su iOS 10.0 o successivo.

Da una Apple TV

Se possedete una Apple TV di seconda o terza generazione, dovrete avere a disposizione l'aggiornamento 6.0 o successivo. Se si dispone di un modello di ultima generazione, è necessario scaricare l'applicazione "Eventi Apple" sulla home page del dispositivo, sotto la scheda AppStore.

Da YouTube

Questa è la prima volta per Apple. Sarà possibile seguire il keynote di Apple dalla piattaforma video di Google. Apple vuole così raggiungere il maggior numero possibile di persone ed è probabile che stabilirà un nuovo record in termini di pubblico.