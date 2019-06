Problemi di batteria per il SUV Audi E-Tron: richiamo immediato

Questo è ciò che è possibile definire un falso inizio. La casa automobilistica tedesca è stata costretta a ritirare il suo primo veicolo elettrico in vendita negli Stati Uniti per gravi problemi alla batteria, presentando un rischio di incendio. Circa 540 SUV E-Tron sono ora soggetti a ritiro immediato da parte del produttore.

Secondo le informazioni ricevute dal Gruppo Volkswagen, la batteria del SUV elettrico di Audi soffre di un problema che tende a far penetrare l'umidità nella cella della batteria per via di un cablaggio difettoso, aumentando così il rischio di innescare un incendio. Non sono ancora stati segnalati casi di incendi e non si sarebbero verificati infortuni a causa del guasto, ma Audi non ha intenzione di correre dei rischi.

Il difetto riguarda 1644 modelli, secondo il portavoce Mark Dahncke, il quale ha aggiunto che ci sono stati cinque casi in tutto il mondo in cui la spia della batteria ha cominciato a lampeggiare per via di un guasto dovuto all'umidità.

Il veicolo interamente elettrico di Audio E-Tron. / © AndroidPIT

L'Audi E-Tron è stata messa in vendita negli Stati Uniti nel mese di aprile. Si tratta del primo veicolo completamente elettrico dell'azienda, dove ha in programma di acquisire quote di mercato nei confronti di Tesla. Audi ha iniziato a contattare i proprietari di E-Tron la scorsa settimana in merito al problema, offrendo di riparare il guasto entro agosto.

In una dichiarazione, l'azienda ha dichiarato: "Stiamo applicando molta cautela, poiché nessun incidente di questo tipo è stato segnalato a livello globale".

Ai proprietari di tali veicoli verrà offerta una carta di credito con plafond di 800 dollari che potranno utilizzare per coprire i costi della benzina durante il periodo di richiamo. Non tutti i modelli di E-Tron venduti sono affetti da problemi di cablaggio e Audi ha voluto sottolineare che possiede diversi modelli disponibili all'acquisto vendita.