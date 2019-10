Realme: in Europa con tre nuovi smartphone

Realme si presenta a Madrid con un terzetto di smartphone non completamente nuovo. Realme 5 Pro abbiamo già avuto il piacere di conoscerlo e di testarlo a fondo ed ora finalmente sbarca in Europa. X2 e X2 Pro sono le vere novità dell'evento. Ecco cosa offrono i tre nuovi smartphone firmati Realme, tutti dotati di fotocamera quadrupla sul retro!

Realme 5 Pro

Realme 5 Pro non è proprio una novità ma finalmente fa il suo debutto sul mercato europeo. A caratterizzarlo un display IPS da 6,3 pollici in Full-HD+ dotato di notch a goccia e un processore Snapdragon 712 supportato da 4/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS2.1 che ci ha convinti in termini di prestazioni. La batteria da 4035 mAh offre un'autonomia nella media, per una giornata intera potete stare certi che Realme 5 Pro vi farà compagnia.

L'esperienza fotografica fa affidamento su una fotocamera quadrupla posteriore ed un sensore frontale:

sensore principale da 48MP (IMX586) con filtro Quad Bayer, apertura f/1,79

ultra-grandangolare da 8MP, apertura f/2,25 e 1,12µm

ToF (chiamato Portrait by Realme) da 2MP, apertura f/2.4 e 1.75µm

sensore ottico da 2MP per la messa a fuoco macro a 4 cm

fotocamera frontale da 16MP (f/2,0 1,0 µm).

Per scoprire di più su come se la cava il Realme 5 Pro nell'utilizzo quotidiano date un'occhiata alla nostra recensione:

Realme 5 Pro! / © AndroidPIT

Realme 5 Pro – Specifiche tecniche Dimensioni: 157 x 74,2 x 8,9 mm Peso: 184 g Capacità della batteria: 4035 mAh Dimensioni del display: 6,3 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 2340 x 1080 pixel (409 ppi) Fotocamera frontale: 16 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: ColorOS RAM: 8 GB Memoria interna: 128 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 712 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,3 GHz Connettività: LTE, Dual-SIM

Realme X2 Pro

Questo è il flagship di casa Realme. X2 Pro arriva in Europa con una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare agli altri smartphone di fascia alta già presenti sul mercato. Anche Realme si concentra su un ampio display Super AMOLED da 6,5" con risoluzione di 2400 x 1080 pixel pensato per ottimizzare l'esperienza multimediale, gaming compreso, che non rinuncia ad un refresh rate da 90Hz.

Incluso nel pacchetto Snapdragon 855 Plus, 6/8/12 GB RAM LPDDR4X ed una batteria da 4000mAh supportata da carica rapida SuperVOOC 50W che richiede solo 35 minuti per una carica completa. Alle foto ci pensa il quartetto sulla scocca più un sensore frontale:

sensore Samsung ISOCELL GW1 da 64MP f/1.8 che punta sull'ottimizzazione delle foto in condizioni di scarsa luminosità

sensore da 8MP f/2.2 grandangolare con angolo di visione di 115° e supporto al super macro (2,5 cm)

teleobiettivo da 13MP f/2.5 con zoom ibrido fino a 20x

sensore da 2MP f/2.4 dedicato ai ritratti

frontalmente è presente un sensore da 16MP f/2.0 con supporto dell'AI

Realme X2 Pro! / © AndroidPIT

Realme X – Specifiche tecniche Dimensioni: 161,3 x 76,1 x 8,6 mm Peso: 191 g Capacità della batteria: 3765 mAh Dimensioni del display: 6,53 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (395 ppi) Fotocamera frontale: 16 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: ColorOS RAM: 8 GB Memoria interna: 128 GB Memoria removibile: Non disponibile Chipset: Qualcomm Snapdragon 710 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Realme X2

Realme X2, rispetto alla variante Pro, integra uno schermo AMOLED più piccolo, da 6,4" con risoluzione da 2340 × 1080 pixel risultante in 402 ppi. Non si tratta di un flagship, e lo si vede anche dal chip integrato, lo Snapdragon 730G realizzato con processo a 8nm supportato da 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna. Lo smartphone integra una batteria da 4000mAh supportata da carica rapida 30W VOOC Flash Charge 4.0 che promette una carica completa in 75 minuti. Il comparto fotografico è costituito da:

sensore Samsung ISOCELL GW1 da 64MP f/1.8

sensore da 8MP f/2.2 grandangolare f/2.25

sensore 2MP/1.75 µm per funzionalità macro f/2.4

sensore 2MP/1.75 µm dedicato ai ritratti f/2.4

sensore 32MP/0.8 µm f/2.0

Realme X2! / © Realme

Come su Realme X2 Pro, anche su X2, troviamo Android 9 Pie e ColorOS nella versione 6.1. Tra le feature supportate, il lettore d'impronte digitali integrato sotto il display, supporto al Dual SIM, NFC e suono Dolby Atmos. Su il modello non Pro manca però il display non offre il refresh rate da 90Hz.

Realme X2 – Specifiche tecniche Dimensioni: 158,7 x 75,2 x 8,6 mm Peso: 182 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,4 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (403 ppi) Fotocamera frontale: 32 megapixel Fotocamera posteriore: 64 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: ColorOS RAM: 6 GB

8 GB Memoria interna: 64 GB

128 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 730 Velocità di clock: 2,2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Disponibilità e prezzi

Realme 5 Pro, Realme X2 e X2 Pro sono finalmente disponibili ufficialmente in Europa. Tutti e tre modelli offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo:

Realme 5 Pro: 199 euro (4GB/128GB) / 249 euro (8GB/128GB), disponibile da venerdì 18 ottobre su Amazon, AliExpress e sul sito ufficiale del brand

Realme X2: 299 euro (8GB/128GB) dal 29 ottobre su Amazon, AliExpress e sul sito ufficiale del brand

Realme X2 Pro: 399 euro (6GB/64GB) / 449 euro (8GB/128GB) / 499 euro (12GB/256GB) da novembre su Amazon, AliExpress e sul sito ufficiale del brand

Cosa ne pensate dell'arrivo di Realme in Europa?