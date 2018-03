Riuscirà il Huawei P20 ad oscurare il Galaxy S9?

In assenza di HTC, Huawei, LG e Lenovo, Samsung ha approfittato del Mobile World Congress per presentare i suoi nuovi smartphone di fascia alta, Galaxy S9 e S9+. Il produttore sudcoreano ha brillato durante la settimana a Barcellona, nonostante l'assenza di qualsiasi grande novità su questi dispositivi. Fortunatamente, Huawei sarà il primo produttore a reagire alla fine del mese con la presentazione dei suoi nuovi flagship. Samsung deve preoccuparsi?

Lo avevamo già scritto nelle scorse settimane durante l'MWC. La fiera di Barcellona è stata un'opportunità perfetta per Samsung. La società di telefonia mobile numero uno al mondo ha approfittato di queste assenze per dimostrare che è il produttore più in grado di competere con l'iPhone di Apple in termini di vendite. Anche se non vanta davvero nessuna vera novità, il Galaxy S9 sembra comunque essere uno dei migliori smartphone del momento.

Huawei prepara la sua risposta

Tuttavia la concorrenza non ha detto ancora l'ultima parola anzi, ha utilizzato il tempo supplementare per preparare la sua risposta. Huawei sarà il primo a colpire. Il marchio ha invitato la stampa a Parigi il 27 marzo per presentare il suo nuovo Huawei P20, che sostituirà i modelli Huawei P10 e P10 Plus. L'evento promette di essere importante, il produttore cinese ha deciso di prenotare il Grand Palais per l'occasione. Quest'anno l'azienda si è resa conto che l'MWC era riservato a Samsung. Per evitare che i suoi nuovi smartphone venissero dimenticati, Huawei ha deciso di rimandare il lancio dei suoi gioiellini.

Oltre ad un grande spettacolo, il produttore cinese dovrebbe presentare alcune interessanti novità per i suoi flagship. L'anno scorso non è stato originale, la questione potrebbe essere diversa quest'anno. Secondo le ultime voci, i nuovi Huawei P20 avranno un notch come quello di Essential Phone, iPhone X o altri smartphone recenti introdotti a Barcellona. Questo per sedurre i clienti Android ma anche i fan di iPhone.

Ecco come dovrebbe essere il nuovo Huawei P20 Pro. / © Winfuture

Focus sul comparto fotografico

Anno dopo anno, Huawei perfeziona i suoi prodotti e costruisce la sua storia con particolare attenzione alla fotografia. Lo dimostra la sua collaborazione con Leica sui suoi precedenti lavori. La novità di quest'anno: Huawei dovrebbe offrire sul suo modello di punta, il P20 Pro, tre sensori fotografici posteriori con apertura f/1.6 per due dei tre sensori, il terzo con apertura f/2.4. A livello di zoom si parla anche della possibilità di avere uno zoom 3x (distanze focali di 27 e 80 mm).

Così i tre sensori dovrebbero essere in grado di catturare fino al doppio della luce rispetto alla generazione precedente e dovrebbero essere accompagnati dal riconoscimento automatico della scena e dalla gestione intelligente dei parametri attraverso l'intelligenza artificiale.