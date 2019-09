Galaxy S11: fotocamera da 108MP e zoom ottico 5x?

Scorciatoie:

3 varianti di Galaxy S11?

Con il nome in codice di Picasso, il Galaxy S11 comincia a far parlare di sé rivelando alcuni dettagli. MySmartPrice ne rivela alcune curiosità come la presenza di tre modelli identificati come SM-G981, SM-G986 e SM-G988. Si tratterebbe di dispositivi compatibili con il 5G, una scelta sensata considerato il lancio di Samsung Galaxy S11 nel 2020 e il continuo sviluppo del 5G a livello internazionale.

Tre modelli quindi che prenderanno il posto di Galaxy S10, S10+ e S10e attualmente in catalogo.

Galaxy S11: una fotocamera mai vista prima

È con la fotocamera che Samsung dovrebbe lasciare il segno con il Galaxy S11. Considerando il successo dei nuovi iPhone 11 in campo fotografico, il produttore sudcoreano dovrà necessariamente reagire per offrire agli utenti un'esperienza con foto e video di successo.

The S11 camera will bring something that has never been seen before. Samsung fans, if you care about the camera, please skip Note10 — Ice universe (@UniverseIce) August 26, 2019

Secondo un rapporto dei nostri colleghi sudcoreani The Elec, il Galaxy S11 potrebbe offrire uno zoom ottico 5x. Una novità per il produttore. Samsung ha infatti lanciato la produzione di un nuovo modulo ottico x5 che potrebbe fare il suo debutto nello smartphone. Secondo lo stesso rapporto, questo zoom sarebbe integrato nel nuovo sensore principale da 108MP progettato in collaborazione con Xiaomi.

Un video pubblicato da Samsung su YouTube mostra il nuovo modulo ottico x5 in azione. Il modulo è abbastanza sottile (5 mm) in modo da non sporgere esternamente.