La scheda SD non funziona? Ecco come recupera i dati

Ancora mi stupisce pensare come qualcosa di così piccolo come una scheda SD possa avere tutta quella capacità di archiviazione. Occorre fare attenzione però perché le memorie esterne sono fragili ed è facile danneggiarle. Siete stati negligenti ed ora avete tra le mani una memoria esterna che non funziona? Ecco cosa fare!

Non formattare subito la scheda SD

Se la vostra scheda SD è danneggiata non cercate di formattarla o perderete tutto ciò che è memorizzato al suo interno. Questa procedura è consigliabile una volta che avrete recuperato i contenuti. Prima di portare la scheda SD da società addette al recupero dei file vi consigliamo di seguire la nostra guida e solo dopo, nel caso in cui non funzionasse, di rivolgervi ad esse.

Per prima cosa provate ad utilizzare un lettore di schede diverso. Se il vostro computer portatile o PC è dotato di uno slot per schede microSD e inserendola non viene riconosciuta, provate con un altro PC o lettore di schede. Lo stesso discorso vale se utilizzate il vostro smartphone come lettore. Spesso questo è un difetto del lettore di schede e non della scheda SD stessa.

Come recuperare i file da una scheda SD danneggiata

Ora che siete sicuri che la vostra scheda SD è sicuramente danneggiata avrete bisogno di usare un programma per recuperare i salvati al suo interno. Uno di questi è Disk Digger, che può tornare utile anche per recuperare i file cancellati accidentalmente. Una valida alternativa a Disk Digger è ZAR (Zero Assumption Recovery) o Recuva. Questi programmi funzionano in modo simile per cui i passaggi da seguire sono pressappoco gli stessi anche se alcuni di essi limitano il numero di file da recuperare.

Nota: non possiamo garantire al 100% che utilizzando questo software riuscirete a recuperare tutti i vostri file. Sappiate inoltre che i file perdono il loro nome originale ma questo non dovrebbe costituire un problema rilevante.

Scaricate e installate DiskDigger sul PC

Inserite la scheda SD danneggiata nel PC

Aprite DiskDigger con i diritti di amministratore

Selezionate la scheda microSD e cliccate su Avanti

Per recuperate il maggior numero di file possibili selezionate l'opzione che vi permette di scavare più in profondità tra i vostri file

Il programma mostrerà tutti i file trovati: selezionate quello che volete recuperare e cliccate su Avanti

A questo punto DiskDigger cercherà di recuperare i file selezionati analizzando la scheda SD: attendete la fine del processo che dovrebbe richiedere qualche minuto

Al termine del processo vedrete visualizzato l'elenco dei file recuperati: selezionate quelli che volete ripristinare e selezionate la cartella di destinazione.

Come riparare una scheda SD corrotta

Ora che avete recuperato i file concentratevi sulla scheda SD e fate in modo che non si danneggi nuovamente. Tenete a mente che la scheda SD può danneggiarsi per diversi motivi, uno di questi è semplicemente il fatto di tenerla in tasca (o nel portafogli) senza protezione. Questo può causare la rottura dell’interruttore di scrittura e renderla inutilizzabile con ogni dispositivo che deve scrivere sulla scheda, ad esempio uno smartphone.

Se la scheda sta bene “fisicamente” allora dovrete scavare un po’ più a fondo. Se il vostro computer riesce a riconoscere la scheda SD potrete fare affidamento a Windows per identificare il problema:

Click destro sulla scheda

Selezionate Proprietà>Strumenti>Controlla.

Così facendo Windows eseguirà una scansione della scheda per identificare il malfunzionamento. Se la vostra scheda non viene riconosciuta correttamente dal PC, dovrete andare in Computer/Questo PC. Se la scheda SD non c’è vuol dire che è gravemente danneggiata o che il lettore di schede che state utilizzando non funziona.

Può anche capitare che la scheda venga elencata ma non abbia una lettera di directory. In questo caso potrete assegnargliene una facendo click destro su di essa e scegliendo una delle opzioni proposte. In alternativa potrete cambiare il file system della scheda per far sì che Windows possa leggerla (FAT32 è il più compatibile).

Una volta che avrete recuperato tutti i dati e sarete sicuri che la scheda SD potrà essere riutilizzata, dovrete formattarla per renderla come nuova.

Conoscete un metodo alternativo per recuperare file dalla scheda SD non funzionante? Vi è già capitato? Se avete dei dubbi, scriveteci un commento!

