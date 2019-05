Samsung Gear Fit e Galaxy Fit: le soluzioni ai problemi più comuni

Al giorno d’oggi il mercato degli indossabili è praticamente saturo di dispositivi, di cui i sovrani sono sicuramente i fitness tracker e gli smartwatch. Samsung ha dato molto spesso prova di saper combinare queste due categorie, dando vita alla linea Gear Fit . Tuttavia, questo dispositivo non è esente da bug o problemi che potrebbero rovinare la vostra esperienza d’uso. Ecco come risolvere alcuni dei più comuni.

Prima di cominciare, vi ricordiamo che per la configurazione e la sincronizzazione di un dispositivo indossabile di avrete necessariamente bisogno di due app: Galaxy Wearable e Samsung Health. Tuttavia, questo vale soltanto per chi possiede un dispositivo Samsung. In caso contrario, dovrete installare anche altri due componenti aggiuntivi, ovvero il Gear Fit Plugin (scegliete quello giusto in base al vostro dispositivo) e il Samsung Accessory Service, senza i quali sarebbe inutile possedere un dispositivo indossabile del marchio sudcoreano.

Anche il nuovo Galaxy Fit-e soffre di qualche problemino.... / © AndroidPIT

Gear Fit mostra data e ora sbagliata

Tantissime persone ci contattano ogni giorno facendoci presente che il loro indossabile Samsung non mostra quasi mai data e ora giuste. A volte è possibile notare scarti di 30 minuti, mentre altre volte anche di più. La potenziale soluzione è molto semplice.

A volte basta semplicemente settare la data e l'ora manualmente dalle impostazioni dello smartphone. / © AndroidPIT

Recatevi nelle impostazioni dello smartphone con cui il vostro wearable Samsung è stato accoppiato via Bluetooth e disattivate l’impostazione di data e ora automatiche. A questo punto, inserite i valori manualmente. Nel caso il problema non sia stato risolto, vi consigliamo di disaccoppiare e riaccoppiare il dispositivo al vostro smartphone o di riavviare entrambi i dispositivi.

La funzione Auto Lock non funziona a dovere

Questa problematica è fortemente presente sul Gear Fit di Samsung. Auto Lock è una funzione che vi permette di sbloccare facilmente lo smartphone quando riconosce la presenza del Gear Fit al vostro polso e, viceversa, lo blocca quando non lo rileva più. Tuttavia, pare che a volte non vada tutto come previsto e lo smartphone rimanga facilmente sbloccabile da un semplice swipe nella schermata di blocco.

Auto Lock vi permette di sbloccare facilmente lo smartphone accoppiato in presenza del Gear Fit. / © AndroidPIT

Per risolvere, vi consigliamo di seguire questi passaggi:

Disattivate la funzione Auto Lock dal vostro Gear Fit

Riavviate il Gear Fit tenendo premuto il pulsante accensione per 7 secondi

Riattivate la funzione Auto Lock e seguite le istruzioni che appariranno sullo schermo

Gear Fit si riavvia continuamente (bootloop)

Molti utenti si lamentano del fatto che il proprio Gear Fit soffra di riavvii improvvisi o continui (i cosiddetti bootloop). Vediamo una potenziale soluzione a questo problema:

Tenete premuto il pulsante di accensione

Non lasciate il pulsante di accensione quando apparirà il logo Samsung Gear Fit ma aspettate il logo Samsung

Ora potete rilasciare il pulsante di accensione

Premete il pulsante di accensione una sola volta per selezionare la voce “Download Mode”

Tenete premuto il pulsante accensione per 3 secondi

Una volta entrati nella Download Mode, tenete premuto il pulsante accensione per 7 secondi per riavviare il Gear Fit e uscire dal bootloop

Gear Fit si riavvia continuamente? Non disperate! / © AndroidPIT

Gear Fit non sincronizza i dati

Diverse volte potrebbe capitare che il Gear Fit non sincronizzi i dati della vostra attività fisica con l’app Samsung Health. Questo problema è molto comune e riguarda soprattutto gli utenti che non posseggono uno smartphone Samsung. Vediamo le potenziali soluzioni:

una possibile causa potrebbe essere il fatto che non sia stato selezionato il Gear Fit come dispositivo principale per la sincronizzazione dei dati sull’app Samsung Health. Dunque, aprite l’app e recatevi nella sezione dedicata al conteggio dei passi. Premete il pulsante opzioni (tre puntini verticali in alto a destra) e selezionate Mostra dati sul numero di passi. Nella schermata che appare, selezionate Gear Fit.

se con questo metodo non avete risolto, vi consigliamo di riavviare sia il Gear Fit (tenere premuto per 7 secondi il pulsante accensione) che il vostro smartphone.

verificate che le app Samsung Health e Galaxy Wearable siano aggiornate all’ultima versione disponibile sul Play Store.

Scegliete sempre il giusto dispositivo per il monitoraggio della vostra attività fisica. / © AndroidPIT

Gear Fit non si accende più

Se il vostro Gear Fit è apparentemente morto e non si accende più, non entrate nel panico. Seguite prima questi passaggi:

Tenete premuto il pulsante di accensione per 7 secondi. Se il dispositivo non dà segni di vita passate al punto successivo

Collegate il Gear Fit all’alimentazione e lasciatelo in carica per qualche minuto. Riprovate ad accenderlo tramite il procedimento già visto al punto 1.

Se nessuno dei due metodi ha funzionato, è il momento giusto per contattare l’assistenza Samsung.

Il meteo non si aggiorna oppure è sbagliato

Tra i tanti bug e glitch del Gear Fit vi è anche quello relativo al meteo che non si aggiorna, o che fornisce informazioni completamente errate. Vediamo com’è possibile risolvere questo problema:

Assicuratevi che la localizzazione si attiva sul vostro smartphone.

Assicuratevi che l’app Galaxy Wearable abbia i permessi per accedere alla vostra posizione entrando in Impostazioni > App > Galaxy Wearable > Permessi e autorizzazioni.

Avete concesso all'app Galaxy Wearable il permesso per accedere alla posizione? / © AndroidPIT

Gear Fit smette di monitorare gli allenamenti in svolgimento

Moltissimi utenti si lamentano del fatto che il loro Gear Fit smette improvvisamente di registrare l’attività fisica proprio nel bel mezzo di un allenamento. A tal proposito, assicuratevi di possedere l’ultima versione delle app Galaxy Wearable e Samsung Health disponibile sul Play Store. Samsung ha recentemente aggiunto un’opzione chiamata “Pausa” che permette al dispositivo di riconoscere brevi sospensioni dell’allenamento senza interrompere il monitoraggio.

Fateci sapere qui sotto nei commenti se avete riscontrato altri problemi oppure se siete riusciti a risolvere con altri metodi.