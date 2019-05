Skai: il futuristico taxi volante alimentato a idrogeno

Mentre due settimane fa è decollato per la prima volta il primo aereo taxi completamente elettric, Lilium Jet, l'azienda statunitense Alaka'i Technologies prende un'altra strada con il suo veicolo battezzato Skai. A differenza dei modelli sviluppati dalla concorrenza, questo è alimentato a idrogeno e le sue celle a combustibile sarebbero riciclabili al 99%.

Oltre al pilota, lo Skai, sviluppato in collaborazione con BMW Designworks, offre spazio per un massimo di cinque persone. Con il serbatoio pieno e a pieno carico, sarà in grado di percorrere fino a 650 chilometri. Inoltre, il serbatoio può riempirsi in soli dieci minuti, in questo modo lo Skai sarà sempre pronto all'uso. Per sollevarsi in volo, questo veicolo utilizza sei rotori.