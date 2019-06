Sapete quanti miliardi di dollari perderà Huawei per via del ban USA?

Huawei prevede che le sue entrate scenderanno a 100 miliardi di dollari quest'anno, rispetto ai 104 miliardi di dollari dell'anno scorso e ai 125 miliardi previsti prima che arrivasse il ban da parte di Trump. Durante un evento tenutosi a Shenzen, il CEO dell'azienda ha confermato che le vendite di smartphone Huawei dovrebbero diminuire del 40% nei prossimi anni e l'azienda potrebbe essere in grado di lanciare il proprio sistema operativo entro nove mesi se Google dovesse continuare a non rilasciare le licenze Android.

La cupa previsione del fondatore di Huawei, dopo la spacconata di inizio anno, è comprensibile se si considera la valanga di sfortuna che ha colpito l'azienda dopo le prime sanzioni dell'amministrazione Trump. Le vendite sono crollate, così come i prezzi, i quali hanno raggiunto i minimi storici e questo riguarda anche l'attuale flagship dell'azienda, il P30 Pro.

I proprietari degli attuali flagship di Huawei saranno particolarmente delusi. / © AndroidPIT

"Non ci aspettavamo che l'amministrazione Trump ci avrebbe attaccato su così tanti aspetti", ha riferito il fondatore di Huawei, aggiungendo che l'azienda non potrà riprendersi completamente fino al 2021. Nonostante questo, il produttore cinese non ha alcuna intenzione di tagliare le spese per la ricerca e lo sviluppo o istigare licenziamenti di massa.

Vale la pena notare che tutto ciò nasce per via della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. La sfortuna di Huawei "non è causata dalle imprese americane, ma piuttosto dalle diverse prospettive di alcuni politici", ha concluso Ren durante l'intervista, "Penso che entrambe le parti ne soffriranno. Nessuno vincerà".