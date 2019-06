Asus ZenFone 6 vs OnePlus 7: duello tra flagship low-cost

Lanciati durante la primavera del 2019, ZenFone 6 e OnePlus 7 hanno molte caratteristiche in comune: look alla moda, specifiche tecniche al top e un prezzo davvero molto interessante. Ma quale di questi due smartphone merita più attenzione? Cercheremo di aiutarvi in questo piccolo confronto.

Trovare differenze tra questi due smartphone non è un compito facile, anche perché ci sono più somiglianze che altro. Anche se vengono progettati e prodotti da produttori diversi, il loro arrivo sul mercato è avvenuto nello stesso periodo e si nota come i due marchi abbiano praticamente deciso di seguire le stesse tendenze del mercato.

Sotto il cofano, i due dispositivi condividono l'ultimo processore di Qualcomm, lo Snapdragon 855, in coppia con 6 o 8GB di RAM. Le prestazioni sono quindi sempre al top in entrambi i casi, garantendo un'esperienza di alto livello.

Dal punto di vista della memoria interna, anche qui i valori sono molto simili poiché è possibile beneficiare di 128 o 256GB, anche se Asus offre anche una versione da 64GB. Di conseguenza, i rispettivi prezzi di listino sono più o meno gli stessi. Sarà possibile acquistare entrambi gli smartphone a 559 euro nella configurazione da 6/128 GB, ma, come abbiamo appena detto, Asus ha il merito di commercializzare anche una versione da 6/64 GB a 499 euro.

Lo ZenFone 6 è una delle sorprese della prima metà del 2019. / © AndroidPIT

Per quanto riguarda il software, entrambi utilizzano Android 9 Pie in una versione molto vicina ad Android Stock (ZenUI per ZenFone 6, OxygenOS per OP7) ed entrambi i produttori hanno promesso aggiornamenti costanti, compresi i due principali, Android Q e Android R.

Dunque, quali sono le differenze?

Dovreste acquistare ZenFone 6 se:

Siete amanti dell'originalità

Lo ZenFone 6 offre un piccolo effetto wow che OnePlus non possiede: una fotocamera rotante motorizzata. Oltre ad offrire alcune funzioni aggiuntive nel reparto foto e video, permette anche di rinunciare al notch e rendere disponibile uno schermo quasi senza cornici. Questa fotocamera si dimostra anche un simpatico gadget da utilizzare per impressionare gli amici. Asus garantisce la resistenza del meccanismo per almeno 100000 cicli.

La fotocamera rotante di ZenFone 6 è davvero una bella sorpresa. / © AndroidPIT

Le foto sono la vostra passione

Per quanto riguarda le foto, ci sono molte somiglianze rispetto a quelle scattate da OnePlus 7, ma lo smartphone di Asus ha una marcia in più, ovvero un sensore grandangolare.

Il modulo rotante di ZenFone 6 contiene un sensore principale Sony IMX586 da 48MP (lo stesso che è possibile trovare anche su OnePlus 7) e un obiettivo ulta grandangolare da 13MP con campo visivo fino a 125 gradi.

Dovreste acquistare OnePlus 7 se:

Desiderate uno schermo migliore e un lettore di impronte digitali sotto lo schermo

Il display di ZenFone 6 potrà offrire meno cornici, ma quello di OnePlus 7 è dotato della tecnologia AMOLED. Rispetto al pannello IPS dello soluzione di Asus, la scelta del produttore cinese offre quindi colori più brillanti e neri più profondi. Soprattutto in condizioni di forte illuminazione, OnePlus 7 ottiene risultati migliori rispetto al suo concorrente.

Un'altra caratteristica sorprendente è che OnePlus 7 dispone di un lettore di impronte digitali sotto lo schermo molto efficiente, grazie al fatto che il produttore ha allargato l'area del sensore.

Il display di tipo AMOLED del OnePlus 7 possiede un notch a forma di goccia. / © AndroidPIT

Volete che il vostro smartphone sia super-veloce

Gli smartphone OnePlus sono noti per la loro estrema velocità e OnePlus 7 non fa eccezione, offrendo circa le stesse caratteristiche della variante Pro. Oltre alla potenza, è soprattutto la velocità di sistema ad attrarre con un'apertura e chiusura delle applicazioni in tempi rapidissimi. È possibile destreggiarsi nel multitasking senza alcuna difficoltà e il reparto videoludico viene gestito al top.

Per quanto riguarda l'autonomia, anche qui OnePlus 7 si comporta molto bene. ZenFone 6 possiede una cella più capiente (5000 mAh), ma OnePlus 7 può ricaricare la sua batteria alla velocità di 20W.

OnePlus 7 è uno degli smartphone più veloci del momento. / © AndroidPIT

Conclusione

Avrete capito che non è per niente facile dire quale di questi due smartphone sia migliore dell'altro. Entrambi hanno i loro punti di forza e si dimostrano ottimi dispositivi per l'uso quotidiano. In sintesi, dovrete dunque porvi la domanda sul vostro criterio di scelta più importante per poter prendere una decisione.