TabNine sfrutta l'AI per aiutarvi a programmare più velocemente

Nell'ultimo anno, l'intelligenza artificiale ha notevolmente migliorato le sue capacità. L'ultimo campo in cui è stata applicata farà sicuramente felici tantissimi programmatori in tutto il mondo: il codice è ora in grado di completarsi automaticamente.

Attraverso la scansione di enormi set di dati di testo, i vari software di apprendimento automatico sono in grado di "pensare" ad una soluzione molto più rapidamente e su larga scala rispetto al cervello umano. Lo stesso principio è stato finalmente applicato anche al mondo della programmazione: il suo nome è TabNine .

TabNine è un nuovo sistema di autocompilazione del codice. I programmatori possono installarlo come componente aggiuntivo nel loro editor preferito e, nel momento in cui inizieranno a scrivere le loro stringhe, l'intelligenza artificiale di TabNine suggerirò come completare ognuno di esse, offrendo piccoli blocchi volta per volta. Pensate alla nuova funzione Smart Compose di Gmail, ma applicata ai linguaggi di programmazione.

Jacob Jackson, studente di informatica dell'Università di Waterloo e creatore di TabNine, afferma che il suo software non è una novità, ma l'apprendimento automatico ha migliorato enormemente ciò che è in grado di offrire. "TabNine è nato per una mia esigenza personale", ha riferito a The Verge.

Jackson ha iniziato a lavorare a TabNine a febbraio 2018 e ha lanciato la prima beta a novembre. Tuttavia, verso la metà del mese di luglio 2019, ha rilasciato un aggiornamento che permette al componente aggiuntivo di sfruttare un nuovo algoritmo basato su Deep Learning, chiamato GPT-2, progettato dal laboratorio di ricerca OpenAI. L'aggiornamento ha impressionato talmente tanto i programmatori di tutto il mondo che lo hanno definito "fantastico", "folle" e "assolutamente strabiliante".

L'elenco completo delle lingue supportate da TabNine include: Python, JavaScript, Java, C++, C, PHP, Go, C#, Ruby, Objective-C, Rust, Swift, TypeScript, Haskell, OCaml, Scala, Kotlin, Perl, SQL, HTML, CSS e Bash.

Se siete dei programmatori e desiderate provare TabNine, recatevi sul sito ufficiale e registratevi inserendo la vostra e-mail.