I migliori media player Android

Abbiamo esplorato a lungo il Play Store alla ricerca di applicazioni gratuite e complete, ricche di funzioni avanzate, in grado di visualizzare diversi formati di file multimediali ma allo stesso tempo facili da utilizzare grazie ad interfacce moderne ed intuitive. Non è stato facile ma alla fine siamo riusciti a scovare i migliori media player per Android!

VLC for Android: sempre il numero uno

Conoscerete sicuramente il programma per desktop e da più di un anno è possibile usufruire di un servizio completo e ricco di funzioni interessanti che supporta sia file video che audio anche su Android. Seguendo lo stile Google, VLC mostra molto semplicemente l'intera lista dei video salvati sullo smartphone dando la possibilità tramite un menu laterale a tendina, di passare velocemente alla sezione dedicata ai file musicali.

Durante la riproduzione video, oltre a mostrare alcuni comandi indispensabili (blocca, ridimensionamento, tracce audio e sottotitoli) in basso, permette di regolare luminosità, posizione e volume con dei semplici swipe sul display.

File supportati: tutti, inclusi MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv and AAC.

Il segreto di VLC? La facilità di utilizzo! / © AndroidPIT

MX Player: la semplicità è tutto

Un media player completo ma forse non troppo intuitivo. Una volta lanciato MX mostra tutti i video salvati sullo smartphone suddivisi in cartelle, tra cui anche quella dedicata ai video WhatsApp, ma non mostra le playlist musicali. Per visualizzare le cartelle contenenti la vostra musica dovrete accedere alle impostazioni e selezionare l'opzione Audio> Lettore Audio. In questo modo, tornando alla home page dell'app, avrete sott'occhio tutte le cartelle multimediali presenti sul vostro smartphone Android.

L'interfaccia è rimasta un po' indietro nel tempo ma permette di navigare facilmente tra i file e, durante la riproduzione, di gestire i video al meglio selezionando le opzioni mostrate in basso o semplicemente sfruttando comandi swipe per regolare luminosità, volume e spostarsi tra i minuti del video.

File supportati: tutti, inclusi 3GP, AVI, DIVX, F4V, FLV, MKV, MP4, MPEG, MOV, VOB, WMV, WEBM, XVID.

Per guardare video ed ascoltare la vostra musica preferita, tutto in uno! / © AndroidPIT

Riproduttore video tutti i formati - XPlayer

Video Player All Format è uno strumento professionale per la riproduzione video. Supporta tutti i formati video (tra cui MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS, etc.), i file in formato 4K e li riproduce in alta definizione. È uno dei migliori lettori video per smartphone e tablet Android.

XPlayer impedisce che i vostri filmati privati vengano cancellati o visti da altre persone che utilizzano il vostro dispositivo oltre a consentire la riproduzione dei video sulla TV di casa con il supporto di Chromecast.

Video Player All Format è uno strumento professionale per la riproduzione video. / © Google Play

App Xender

Xender non è solo un video player ma anche un'app che permette di condividere facilmente e senza connessione i file audio e video da un dispositivo all'altro. Quest'app manca di alcune feature avanzate offerte dagli altri media player della lista ma riesce a riprodurre video e file musicali senza problemi e sopratutto a condividerli in pochi tap, foto ed app incluse. Una soluzione comoda e gratuita per quando si è in viaggio!