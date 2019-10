PlayStation 5 sempre più vicina: ecco su cosa punta

Scorciatoie:

Quando verrà ufficializzata la PS5?

Questa è la grande domanda. I giocatori di console sanno già che una nuova generazione è pianificata per supportare i più esigenti giochi del futuro, ma quando arriverà? Il brand ha dichiarato sul proprio blog che arriverà la fine 2020, probabilmente prima di Natale.

Già durante l'E3 2018, sebbene nessuno si aspettasse l'annuncio della prossima generazione di console Sony, è stato evidente come in Giappone si stesse già lavorando alla nuova versione. Alcuni giochi annunciati durante lo show dell'anno scorso (come The Elder Scrolls VI) sono troppo avidi per le attuali console. Il CEO dell'azienda, John Kodera, aveva dato una piccola conferma sull'arrivo della PS5 ammettendo che la fine della PS4 fosse vicina.

PS chief Kodera: PS4 is entering final phase of its life cycle, which would have negative impact to the unit, but recurring revenue via membership services etc should cushion some of that. — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 22 maggio 2018

Persino la più recente PS4 Pro inizia ad accusare i primi sintomi dell'età avanzata e mostra sempre più difficoltà a tenere testa agli attuali PC di fascia alta. Nonostante questo, la quarta iterazione del marchio PlayStation continua a generare introiti da record con i suoi 76 milioni di unità vendute nel primo trimestre del 2018. Tuttavia vi è anche da considerare che le vendite rallentano man mano che la console invecchia.

Quanto costerà?

PS4 e la PS4 Pro sono state lanciate a 399 euro. È probabile che Sony stia cercando di rinnovare il suo successo con un prezzo di lancio simile. Tuttavia diverse voci suggeriscono che il prezzo della PS5 potrebbe essere di 499 euro, 100 euro in più rispetto alla generazione precedente. Un aumento giustificato in particolare da una scheda tecnica di fascia alta. Sony potrebbe anche lanciare la PS5 a 399 euro e una PS5 Pro a 499 euro.

Un indizio arrivo da Playstation Plus

Un recente annuncio relativo a PlayStation Plus ha rilasciato delle indiscrezioni su PS5. Da marzo 2019 PS Plus non offrirà più giochi gratuiti su PS3 o PSVita e si concentrerà sui giochi per PS4. Questo potrebbe essere un tentativo da parte di Sony di abbandonare lentamente le generazioni precedenti di giochi per far spazio a quelli nuovi.

Il fattore 4K

Per avere un'idea della data di rilascio di PS5 possiamo dare un'occhiata alle tecnologie associate, in questo caso le TV in 4K. PS4 Pro offre teoricamente il supporto nativo all'output in 4K ma spesso a scapito della risoluzione. Considerando la crescente popolarità delle TV in 4K, PS4 e PS4 Pro perderanno fascino agli occhi degli utenti.

I display in 8K esistono già ma la tecnologia in 4K non si è ancora diffusa nelle case. / © LG

Il supporto al 4K è chiaramente previsto sulla PS5, anche se l'8K potrebbe essere una buona sorpresa. Ecco perché un'uscita della console nel 2020 avrebbe senso dal momento in cui arriverebbe nel momento in cui la quota di mercato delle TV 4K avrà raggiunto il 50% negli Stati Uniti.

PSVR2 sulla PS5?

Sony è stato il primo costruttore di console ad abbracciare la Realtà Virtuale con il suo PlayStation VR. Se il produttore continuerà a supportare questa tecnologia, è probabile che verrà anche migliorata con la prossima PS5.

La PS4 gestisce a malapena il comparto VR, anche se il visore funziona ad una risoluzione inferiore rispetto ai suoi concorrenti Oculus Rift e HTC Vive. Sulla PS4 Pro, l'esperienza risulta più fluida ma la risoluzione non regge a confronto con la concorrenza.

La realtà virtuale è diventata wireless e la PS5 dovrà essere all'altezza della situazione. / © AndroidPIT

Nonostante questi difetti, PSVR si è rivelato piuttosto popolare; è chiaro che una nuova generazione di questa tecnologia sarà un punto di forza per la PS5. Sony dovrà tenere il passo con la concorrenza, dunque è lecito aspettarsi un PSVR2 con meno cavi.

In termini di grafica, possiamo ragionevolmente aspettarci il supporto all'HDR e campi visivi orizzontali e verticali più ampi. La PlayStation però deve anche mantenersi in un certo range di prezzo e quindi non sarà in grado di offrire tecnologie all'ultimo grido. Il VR 4K (sì, stiamo parlando di una risoluzione in 4K per ogni occhio) non può essere escluso, ma ho forti dubbi a proposito.

Quali giochi saranno disponibili su PS5?

Se la nuova console sarà retrocompatibile, sarà disponibile l'intera libreria di giochi della PS4. Ma quali saranno i nuovi giochi sviluppati per ottenere il massimo dall'hardware della PS5?

Lo sviluppatore CD Projekt Red sta già realizzando dei giochi per la prossima generazione di PlayStation. I kit di sviluppo della PS5 sembrano essere già in circolazione, il che potrebbe significare che Cyberpunk 2077 sarà tra i titoli disponibili all'inizio della commercializzazione di PS5. Potremmo anche vedere Death Stranding e Ghost of Tsushima atterrare direttamente su PS5.

Ecco il trailer di Cyberpunk 2077. Preferireste giocarci su una console di nuova generazione?