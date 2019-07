Twitter aggiorna il sito ufficiale e lo rende più simile alla sua app

A differenza dei redesign precedenti, stavolta gli utenti non avranno scelta e dovranno farsi piacere la nuova esperienza. La modifica più evidente è lo spostamento del menu di navigazione nella parte sinistra, in cui è possibile navigare tra i contenuti salvati, le notifiche, i messaggi privati, il proprio profilo e la nuova scheda Esplora.

Quest'ultima è una new entry nella versione desktop ed è una funzione ereditata dalla sua applicazione. Qui sarà possibile visualizzare maggiori video e tendenze personalizzate. Anche la visualizzazione dei messaggi privati è stata modificata e ora è finalmente in grado di mostrare le conversazioni e i messaggi inviati nella stessa finestra. Inoltre, l'interfaccia desktop si arricchisce di nuovi temi e combinazioni di colori, tra cui anche la Dark Mode.

Twitter ha dunque deciso di prendere in prestito alcune funzionalità della sua applicazione per smartphone per migliorare l'esperienza desktop, come il pulsante "Sparkle" che consente di passare dalla visualizzazione cronologica a quella ordinata per rilevanza.

Pensate anche voi che il nuovo design di Twitter desktop sia fantastico?