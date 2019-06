Un nuovo smartphone Nokia è in arrivo il prossimo 6 giugno

Pochi giorni fa, Nokia ha pubblicato dei video teaser sul suo profilo Twitter in cui annuncia un evento per il 6 giugno. Anche se gli smartphone che verranno presentati non vengono nominati esplicitamente, quest'oggi abbiamo ottenuto qualche informazione in più.

Ci aspettiamo che Nokia aggiungerà due nuovi membri alla sua fascia media, proprio come aveva fatto lo scorso anno con Nokia 3.2 e 4.2. Il 6 giugno, in occasione degli eventi che si svolgeranno contemporaneamente in Italia e in India, ci aspettiamo che HMD Global svelerà Nokia 5.2 e 6.2.

Il primo teaser postato da Nokia sembrava accennare il potenziale di una modalità notte o un miglioramento degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

See things in a new light on 06 June 2019. 😎 Stay tuned to #GetAhead in life. pic.twitter.com/Jy01t9Zyp5 — Nokia Mobile (@NokiaMobile) May 30, 2019

Il secondo video mostrava invece una parte piuttosto elegante e sinuosa di uno smartphone dotato di jack audio e un display a coprire tutta la superficie. Il dispositivo viene anche mostrato in una varietà di colori (nero, bianco, verde, rosa e blu).

#GetAhead with a sleek design & customizability. Stay tuned!

👉 06 June 2019 pic.twitter.com/hBUVc1BpGa — Nokia Mobile (@NokiaMobile) June 1, 2019

Il terzo video mostra il lato del dispositivo in cui è possibile vedere il pulsante di accensione, che funge anche da LED di notifica, proprio come abbiamo già visto sul Nokia X71. Se uno dei prossimi smartphone Nokia è fosse destinato a succedere l'X71, allora è lecito aspettarsi un display da 6,39 pollici, un SoC Snapdragon 660, 3500 mAh di batteria e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP.

#GetAhead with just a tap on 06 June 2019. Stay tuned! pic.twitter.com/9O61Oyqxov — Nokia Mobile (@NokiaMobile) June 3, 2019

D'altra parte, un tweet da un account Nokia non ufficiale suggerisce che il Nokia 6.2 non sarà solo un Nokia X71 con un nuovo nome destinato al mercato globale, ma sarà dotato nuove funzionalità zoom e una modalità notturna dedicata. Il prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi intorno ai 259 euro.

In seguito, anche NokiaMob ha suggerito l'arrivo di Nokia 6.2 dopo aver visto una campagna pubblicitaria di Google relativa al mercato indiano, la quale indicava un prezzo di circa 244 euro, abbastanza corretto per il mercato indiano.

Non vediamo l'ora di saperne di più sui prossimi dispositivi Nokia di fascia media.