Amazon Prime: vale davvero la pena?

Amazon Prime è il servizio privilegiato che la nota piattaforma ecommerce online propone agli utenti disposti a spendere 36 euro all'anno. Prime è senza dubbio una fonte di guadagno per Amazon ma per gli utenti è davvero così vantaggioso?

Amazon Prime: quanto mi costi?

Se prima bastavano 19,90 euro per sottoscrivere l'abbonamento ad Amazon Prime, ora ne sono necessari 36 euro. In alternativa è possibile sottoscrivere l'abbonamento mensilmente al costo di 3,99 euro e quindi per una cifra complessiva di 47,88 euro.

Spendere 36 euro per poter usufruire solo di una spedizione più rapida può sembrare folle, lo so. Però spesso ci si limita a considerare Prime come un servizio di consegna celere mentre in realtà offre anche altri vantaggi che vale la pena considerare prima di strisciare la carta.

I vantaggi di Amazon Prime

Consegne in 1 giorno o addirittura in 2 ore

Sì, per prima cosa le consegne in giornata. Con Amazon Prime potrete ricevere i vostri pacchi in 1 o 2 giorni lavorativi (a seconda del luogo in cui abitate) senza costi aggiuntivi. Se poi abitate a Milano, acquistando uno (o più) dei 20 mila prodotti in catalogo, potrete ricevere il vostro ordine entro 2 ore dall'acquisto! Ottimo per chi vuole fare la spesa online (troverete infatti molti generi alimentari) o per gli acquisti last minute!

Prime Video

Amate le serie TV? Con Prime Video avrete accesso ai contenuti Amazon Original comprese serie TV e film. Si tratta di una vera e propria piattaforma dedicata allo streaming con un catalogo interessante e alternativo a Netflix.

Prime Music

Amanti della musica, con Amazon Prime potrete ascoltare più di 2 milioni di brani senza essere interrotti dalla pubblicità. Potrete anche scaricare i vostri brani preferiti per poi ascoltarli offline, mentre siete in palestra o lontani dal WIFI di casa.

Prime Photo

Con Prime Photo potrete archiviare un numero illimitato di foto su Amazon Drive, il servizio cloud di Amazon. Un'alternativa a Google Foto? Sì, e potrete accedere al servizio da smartphone e PC.

Twitch Prime: gamer drizzate le orecchie

Con Twitch Prime potrete ogni mese godere di un'iscrizione a un canale Twitch, giochi e contenuti in-game senza costi aggiuntivi e pubblicità.

Amazon Prime Reading

Cosa ne pensate di centinaia di eBook gratuiti nelle nostre mani? Con Amazon Prime reading potrete avere accesso, da qualsiasi dispositivo tramite l'app dedicata, a centinaia di ebook e fumetti in formato digitale

Potrete inoltre usufruire di Amazon Famiglia, ovvero di uno sconto del 15% sulle consegne periodiche di pannolini, di Amazon Pantry, per acquistare articoli di consumo quotidiano e prodotti ingombranti, oltre ad avere accesso in anteprima alle Offerte Lampo!

Vantaggi per tutti

Come potete vedere sembra proprio che Amazon abbia pensato a tutti i suoi utenti: amanti di musica, videogiochi, film, lettura, foto, shopping dipendenti e famiglie. Sicuramente rientrate in uno (o più) di queste categorie ma una cosa importante da fare è capire quanto spesso vi affidiate ad Amazon per i vostri acquisti, quanto i prodotti nella grande vetrina online siano per voi effettivamente interessanti.

Tra i vantaggi c'è anche il Prime Day, una giornata di offerte e sconti che non può fare altri che spingere i clienti ad acquistare dalla piattaforma.

Insomma, vale o no la pena abbonarsi ad Amazon Prime?

Non c'è una risposta assoluta a questa domanda. Devo dire che l'incremento da 19,90 euro a 36 euro non è poco, e solleva qualche dubbio in più. Alcuni potranno senza dubbio fare a meno di Amazon Prime se Netflix soddisfa le esigenze per lo streaming di film e serie TV, se non si fa la spesa online ma presso i commercianti locali, se Google Foto è sufficiente per archiviare i ricordi e se si riesce a refrenare l'impulso di voler ricevere i pacchi entro un giorno.

Ciò però non vuol dire che lo stesso discorso valga per tutti. C'è chi può trarre vantaggio da Amazon Prime per le consegne rapide o per Prime Video. Del resto Prime Video e Netflix sono due piattaforme complementari che offrono film e serie TV differenti. Credo che nel complesso Amazon Prime risulti particolarmente interessante per tutti coloro che vogliono usufruire delle offerte nei diversi campi multimediali sopra citati ma abbonarsi o meno è una scelta del tutto soggettiva.

E voi, siete abbonati ad Amazon Prime? Cosa vi frena o cosa, al contrario, vi ha convinti a pagare per questo servizio extra?