Galaxy Note 10: tutto ciò che dovete sapere sul prossimo flagship Samsung!

In meno di un mese Samsung presenterà il Galaxy Note 10. Numerose voci si intrecciano riguardo al prossimo smartphone di punta dalla Corea del Sud. Diamo un'occhiata da vicino a leak, specifiche trapelate e supposizioni riguardo il prossimo phablet Samsung!

Il design del Samsung Galaxy Note 10 non ha quasi nessun segreto rimasto grazie ai numerosi video conteneti rendering, spesso creati con l'aiuto di Steve Hemmerstoffer, solitamente ben informato. Ci saranno somiglianze con il predecessore, combinate con le innovazioni della serie Galaxy S. Con ogni probabilità, ci aspetta un display Dynamic AMOLED (QHD+) da 6,3 pollici più piccolo del suo predecessore. Questo occupa quasi tutta la parte anteriore grazie ai bordi ridotti nella parte alta e bassa del terminale. Sui lati lunghi c'è di nuovo l'iconico display Edge che numerosi altri produttori utilizzano ormai, tra cui il concorrente Huawei che l'ha utilizzato sul suo P30 Pro. Samsung restringe sempre di più i bordi del display. / © Ice Universe Come con il Galaxy S10, Samsung posiziona la fotocamera anteriore, che si prevede abbia una risoluzione di 10 megapixel, dietro un foro nel display. Tuttavia, questa non si troverà nell'angolo ma al centro del bordo superiore del display. Un po' più in alto, il produttore includerà anche la capsula auricolare, che funzionerà anche da secondo altoparlante. L'altro speaker si troverà probabilmente nella parte inferiore del Galaxy Note 10 e si troverà accanto alla porta USB-C e allo slot per la S-Pen. Non viene mostrato in quasi nessun leak finora, ma dovrebbe esserci una connessione jack.

Si dice che il pulsante Bixby sul lato sinistro del telaio e sotto il bilanciere del volume sia caduto vittima della matita rossa. Questo non dovrebbe disturbare molti utenti, perché non è mai stato veramente apprezzato dai fan. Fotocamera tripla e specifiche di fascia alta Sul retro del Galaxy Note 10 Samsung non rinuncia a nulla e, come sul Galaxy S10, include di nuovo una tripla fotocamera nello smartphone. Con ogni probabilità ci sarà un sensore principale da 12 megapixel. Dovrebbero essere presenti un sensore da 16 megapixel con ultra-grandangolo e un teleobiettivo con un sensore da 12 megapixel dietro di esso. La fotocamera di profondità 3D del Galaxy S10 5G dovrebbe essere presente solo nel modello Pro. Non dovrebbero esserci sorprese sotto il cofano. L'Exynos 9820 o Snapdragon 855 saranno quasi certamente utilizzati qui. Un massimo di 12GB di RAM e 1TB di memoria espandibile dovrebbe essere disponibile per supportare i chipset di fascia alta. La fotocamera tripla del Note 10 deve essere disposta verticalmente. / OnLeaks x 91Mobiles Secondo il leaker IceUniverse, Samsung colma la precedente lacuna rispetto alla concorrenza quando si tratta di ricaricare la batteria. Secondo la fonte, Samsung dice finalmente addio al vecchio caricatore da 18 watt. Note 10 farà il grande salto di qualità fino a ben 45 watt. I sudcoreani hanno finalmente raggiunto gli standard fissati dal mercato. 41% di batteria in 10 minuti? Benvenuti nel futuro! Il Galaxy Note 10 sarà disponibile in tre versioni? Questa configurazione massima di 12GB di RAM e 1TB di memoria potrebbe essere disponibile solo con il Galaxy Note 10 Pro, chiamato per ora anche Plus. Quest'anno, Samsung lancerà insolitamente la serie Note divisa in due, se non tre varianti. Il modello Pro dovrebbe offrire, con un display da 6,75 pollici, ancora una volta, un display molto più grande e potrebbe anche contribuire alla tripla fotocamera con un sensore ToF sul retro. Questo si trova attualmente solo negli smartphone Samsung come il Galaxy S10 5G. Il tema della presa jack entra di nuovo in gioco anche con il Note 10 Pro: questa potrebbe essere omessa solamente in questo modello, ma dovrebbe ancora essere presente con il Note 10 "normale".