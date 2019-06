Volete la pizza perfetta? Ci pensa l'intelligenza artificiale!

"Intelligenza artificiale? Pfff, sempre più inutile!" Questo è ciò che pensano in molti, ma forse dovranno ricredersi: è infatti possibile sfruttare l'AI per creare la pizza perfetta!

L'AI si è dimostrata in grado di fare grandi cose, ma questo sembra non essere sufficiente per i ricercatori del MIT. Nel progetto PizzaGAN, gli ingegneri sono riusciti ad esportare la pizza persino all'interno dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo del progetto è quello di "insegnare ad una macchina come fare una pizza costruendo un modello generico che le permetta di eseguire una guida passo dopo passo".

Le Generative Adversarial Networks (GAN) è una branca dell'informatica che utilizza gruppi di algoritmi per l'apprendimento automatico. PizzaGAN si basa su un dataset di 9213 immagini di pizza ottenute da Instagram. Ogni immagine ha una serie di tag che descrivono la farcitura, ma non la pasta, la salsa e il formaggio. Di conseguenza, utilizzando una semplice foto, l'Intelligenza Artificiale è in grado di determinare quali ingredienti sono necessari per la creazione della stessa pizza. Tuttavia, attualmente non è previsto che l'algoritmo prepari automaticamente una vera pizza insieme ad un robot.

La tecnologia è ormai indispensabile anche in cucina. / AndroidPIT di Irina Efremova

Ma la pizza non è che l'inizio: "anche se abbiamo valutato il nostro modello solo nel contesto della pizza, crediamo che un approccio simile sia promettente per altri tipi di alimenti stratificati, come hamburger, panini e insalate", ha riferito lo studio. "Sarà interessante vedere come si comporta il nostro modello in altre aree".

Vi piacerebbe assaggiare una pizza creata dall'AI?