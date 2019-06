WhatsApp: impossibile inviare foto ai contatti sbagliati

La nuova versione beta di WhatsApp per Android 2.19.173 include una nuova funzionalità che migliorerà la vita a molti utenti. In pratica, il nome del contatto apparirà nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine, gif o video che si desidera inviare, appena sotto lo spazio riservato alla didascalia.

WhatsApp beta for Android 2.19.173: status recipients details, when you take a photo to send!



