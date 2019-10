WhatsApp: le soluzioni ai problemi più comuni

Vi siete trovati più volte a dover riavviare WhatsApp per malfunzionamenti o lag o semplicemente non riuscite a scaricare e configurare l'app? Le fonti dei problemi riscontrati su WhatsApp possono essere diverse ed in questo articolo vi forniamo le soluzioni ai problemi più comuni.

Scorciatoie:

WhatsApp non funziona: cosa fare?

Scaricare la versione più recente di WhatsApp

Se non riuscite a trovare su WhatsApp le opzioni che cercate o l'app non funziona come dovrebbe per prima cosa assicuratevi di avere installato sul vostro dispositivo l'ultima versione rilasciata ufficialmente sul Play Store. Potete verificare l'ultima versione ufficiale rilasciata dell'app anche sul sito ufficiale di WhatsApp.

Svuotare la cache

Se avete installato l'ultima versione di WhatsApp ma l'app non vuole saperne di funzionare, provate a svuotare la cache. Qui risiedono i file temporanei dell'app, compresi quelli che potrebbero essere alla base del malfunzionamento dell'app stessa. Per farlo:

Accedete al menu delle Impostazioni del vostro dispositivo Andate alla sezione dedicata alla gestione delle applicazioni Selezionate WhatsApp Premete su Memoria archiviazione>Svuota/Cancella cache.

Verificare la connessione internet

Può sembrare strano ma in alcuni casi il problema è davvero sotto il vostro naso: la connessione internet non va o non è attivata sul dispositivo. Assicuratevi quindi di essere connessi ad una rete WIFI o di avere attivato la connessione dati e controllate che l'app stia funzionando come dovrebbe sul blog ufficiale di WhatsApp o su questa pagina.

Siete sicuri WhatsApp non sia down? / © Nadir Keklik/Shutterstock

I server di WhatsApp non funzionano

Sbloccare WhatsApp con l'aiuto di una VPN

Non capita spesso ma in alcune situazioni WhatsApp ha smesso di funzionare per minuti oppure ore in contemporanea in diversi Paesi del mondo. Quando accade il popolo social va subito nel panico, postando su Facebook e Twitter messaggi di aiuto (alcuni dei quali davvero divertenti).

Utilizzando un'app dedicata potrete sfruttare i server di altri Paesi e riuscire così a Whatsappare nel caso in cui il problema sia circoscritto al Paese in cui vi trovate. Nel caso in cui non doveste riuscire a risolvere il problema neanche affidandovi ad un VPN non vi resta che aspettare che Zuckerberg ed il suo team riporti tutto alla normalità.

Problemi con la configurazione e l'uso di WhatsApp

Non è possibile scaricare WhatsApp

Cominciamo dalle basi, il primissimo problema che potreste incontrare con WhatsApp è proprio il download dell'applicazione. Se durante l'installazione, vale per qualsiasi app, il Play Store dovesse darvi qualche problema, la prima cosa che potete fare è cancellare i dati dell'app del Play Store:

Impostazioni>App>Google Play Store>Memoria>Cancella dati

Se doveste invece visualizzare un messaggio di errore (403, 927, 492, e così via), vi consiglio di cercare la soluzione in questo nostro articolo:

Eliminate i dati del Play Store e riprovate. / © AndroidPIT

Se il problema dovesse persistere, vi consiglio di attivare le sorgenti sconosciute nelle impostazioni di sicurezza del vostro Android e scaricare l'apk direttamente dal sito ufficiale di WhatsApp. Ricordatevi che per scaricare WhatsApp correttamente avrete bisogno di uno smartphone con versione Android 2.3.3 o superiore.

Non riuscite ad installare WhatsApp su tablet

WhatsApp non è compatibile con i tablet che non supportano la scheda SIM, questo perché il servizio di messaggistica funziona solamente in diretto collegamento ad un numero di telefono. Come al solito su Android c'è una soluzione a tutto (o quasi) e questa volta non avrete neanche bisogno di ottenere i permessi di root:

Vi ricordo inoltre che grazie all'arrivo di WhatsApp Web potrete utilizzare l'applicazione direttamente sullo schermo del vostro PC o tablet, tenendo lo smartphone non troppo lontano, e chattare con tutta comodità con i vostri amici. Vi consiglio di utilizzare questa versione web solamente se disponete di una buona connessione WIFI, per chattare senza interruzioni ed evitare un inutile spreco di connessione dati.

WhatsApp Web è comodo per sfruttare WhatsApp dal computer o tablet. / © AndroidPIT

Non arriva il codice di attivazione

Siete riusciti ad installare WhatsApp senza problemi sul vostro terminale ma, al momento della configurazione iniziale, l'applicazione non vi manda il codice di attivazione. Controllate di aver inserito correttamente il vostro numero di telefono e di aver selezionato il Paese giusto (e quindi il prefisso corretto). Ancora nessun SMS con il codice di conferma? Provate a farvi chiamare, una voce registrata vi comunicherà il numero da inserire per attivare l'app.

Ricordatevi che WhatsApp non può essere utilizzato sui dispositivi privi supporto per scheda SIM perché il servizio è strettamente legato al vostro numero. Inoltre, non è possibile utilizzare WhatsApp su due dispositivi diversi (almeno non contemporaneamente) con lo stesso numero telefonico, potrebbe essere dunque questo il problema.

WhatsApp non si connette

Questo problema dipende molto spesso dalla vostra connessione o dalla rete alla quale WhatsApp sta cercando di agganciarsi. Se non riuscite ad inviare i messaggi, provate una di queste soluzioni:

Disattivate e riattivate la connessione dati

Utilizzate WhatsApp tramite connessione WIFI

Controllate che non vi sia un Task Killer attivato

Svuotate la cache di WhatsApp (Impostazioni>App>Whatsapp>Memoria>Svuota cache)

In extremis: disinstallate l'app e reinstallatela

Problemi di connessione su WhatsApp?/ © Alex Ruhl/Shutterstock

Cambiare smartphone o numero senza perdere le chat

State per cambiare dispositivo e non volete perdere le vostre chat WhatsApp? Niente paura, il procedimento è facilissimo. Come prima cosa entrate nelle impostazioni dell'app, selezionate Chat e successivamente Backup delle chat. Qui avrete la possibilità di effettuare un backup completo prima di cambiare smartphone e configurare backup regolari su Google Drive, sfruttando l'account che preferite.

Una volta che avvierete l'app sul nuovo dispositivo, non dovrete fare altro che ripristinare il backup durante la configurazione iniziale e continuare a chattare senza interruzioni. Se invece desiderate cambiare numero ma mantenere lo stesso account di WhatsApp sullo stesso dispositivo, troverete l'opzione tra le impostazioni dell'app, alla voce Account.

Fate un backup delle conversazioni prima di cambiare smartphone e numero di telefono. / © AndroidPIT

Contatti impossibili da trovare

Vi siete accorti che spesso WhatsApp non riconosce i vostri contatti nonostante questi abbiano un account WhatsApp? Dovete sapere che l'app memorizza automaticamente i contatti da voi registrati nella rubrica dello smartphone e che potrebbe dare problemi nel caso in cui questi siano stati memorizzati senza il prefisso internazionale (ad esempio, +39).

Assicuratevi dunque di salvare i vostri contatti con tanto di prefisso internazionale e di aggiornare WhatsApp regolarmente entrando nella lista dei contatti.

Scoprire se si è stati bloccati su WhatsApp

Da quando con WhatsApp è possibile nascondere l'ultimo accesso (è possibile anche su Instagram) o bloccare i contatti, siamo tutti un po' curiosi di sapere se qualcuno ci ha inseriti nella propria lista nera. Diciamo che esistono vari indizi che possono farvi capire quando siete stati bloccati.

Come prima cosa, potreste notare che il contatto in questione non mostrerà più le informazioni riguardo alla connessione, non visualizzerete eventuali aggiornamenti della foto profilo e, per forza di cose, quando invierete un messaggio non vedrete altro che un segno di spunta. Sempre. Come prova del nove potrete provare a creare un gruppo aggiungendo il contatto "sospetto" o semplicemente chiamarlo. Se la chiamata non parte, ecco risolto il mistero (a meno che abbia semplicemente spento il dispositivo ma... chi lo fa mai?!).

Chiamate il contatto desiderato per scoprire se vi ha bloccato! / © AndroidPIT

Problemi durante le (video)chiamate

Le telefonate o le videochiamate WhatsApp sono instabili o sentite spesso un fastidioso eco? Molto probabilmente si tratta di un problema legato alla vostra connessione, vi consiglio dunque di disattivarla, riavviare lo smartphone e riprovare.

Non riuscite proprio a comunicare con la persona dall'altra parte della cornetta? Controllate prima che il volume dello smartphone sia al massimo e, successivamente, provate ad effettuare la chiamata prima tramite WIFI e poi tramite rete 4G per vedere se cambia qualcosa.

Non riuscite a condividere i vostri file via WhatsApp

WhatsApp permette di condividere foto, video e file audio in modo pratico e veloce. Purtroppo però l'app non consente di inviare qualsiasi tipo di file. Assicuratevi che il file non misuri più di 100MB e che termini con una di queste estensioni:

.pdf

.doc /.docx

.xls /.xlsx

.ppt /.pptx

.csv

.txt

.rtf

Non riuscite ad inviare note vocali (o le note non contengono suono)

A volte capita (soprattutto con le vecchie versioni di Android e di WhatsApp) di non riuscire ad inviare le note vocali oppure di inviare delle note audio che non contengono nessun suono.

Per prima cosa provate a controllare di aver abilitato i permessi per l'accesso al microfono dell'applicazione. Per farlo basterà recarsi in Impostazioni>App e selezionare WhatsApp dalla lista. Qui troverete un sotto menu chiamato Permessi dove potrete verificare appunto i permessi dell'app.

Dopo aver fatto questa prova non vi resta che disinstallare e reinstallare WhatsApp per verificare se il problema è scomparso. Testare con altre applicazioni (come la fotocamera o un registratore di suoni scaricato dal Play Store) se il microfono dello smartphone funziona è anche una buona idea. Nel caso il problema persista, il modo per ascoltare le note vocali ricevute è quello di ricorrere ad un task manager come ES Gestore File, individuare la nota vocale che vi interessa tra i vostri file, e riprodurla attraverso il lettore multimediale integrato sul vostro smartphone.

Non riuscite a riprodurre i video

WhatsApp supporta i video ora anche con la modalità pic-in-pic. Se però non riuscire a riprodurre i video potreste avere un problema con il multiplayer impostato di default. Provate ad utilizzare un'app alternativa (vi consigliamo VLC Player) e verificata l'eventuale presenza di nuovi aggiornamenti sul Play Store.

Altri dubbi o problemi riguardo a WhatsApp? Lasciate un commento qui sotto e faremo il possibile per aiutarvi!