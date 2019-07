WhatsApp ed il problema con messaggi vocali, foto e video

Il problema con le note vocali di WhatsApp

Se anche voi siete soliti ricevere messaggi vocali su WhatsApp vi sarete accorti che al momento non è possibile scaricare ed ascoltare le note vocali ricevute. Stesso discorso vale anche per gli altri file multimediali: foto e video. Scaricare i file non è possibile al momento ed il problema riguarda diversi utenti sparsi per il mondo.

I social media impazzano con commenti e post riguardanti il problema. Per il momento nessuna soluzione ufficiale è stata comunicata. WhatsApp potrebbe semplicemente essere alle prese con problema di server. Messenger, un'altra applicazione di Facebook, sembra essere anch'essa colpita dallo stesso problema.

Ahimè, in questa situazione, non esiste una soluzione miracolosa. Solo la pazienza e la reazione rapida del team di tecnici di WhatsApp potranno realmente risolvere il problema. Un'idea è quella di provare ad utilizzare un file manager per ascoltare i messaggi ricevuti.

Avete riscontrato anche voi il problema?