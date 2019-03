La famiglia Mi 8 è stata grande protagonista per Xiaomi nel 2018, composta da ben 5 membri, ognuno con le proprie caratteristiche. Prima di mettere le mani sul successore della serie, il Mi 9, abbiamo voluto fermarci a provare il più piccolo dello scorso anno, il Mi 8 Lite . Un dispositivo che Xiaomi si è affrettata a classificare come medio gamma con la sua etichetta "lite", ma che non è così lontano dai suoi fratelli di fascia alta...

Non si può dire che non sia bello

Come molti altri smartphone Xiaomi, anche questo dispositivo ha una certa somiglianza ad iPhone . Sì, oggi praticamente tutti i produttori sono ispirati dal gigante di Cupertino, ma Xiaomi lo fa in una maniera abbastanza ovvia: ad esempio, il Mi 8 che abbiamo recensito diversi mesi fa ricorda moltissimo l'iPhone X. Guardando meglio il Mi 8 Lite, invece, la somiglianza non è così ovvia, dato che le finiture non sono realizzate con la stessa qualità e il design non è così "premium". Tuttavia, possedere uno smartphone che assomiglia ad un iPhone X per soli 200 euro (o anche meno) è un occasione che molti non vogliono farsi scappare.

Uno schermo ben calibrato da 6.26". / © AndroidPIT

Visivamente, è uno smartphone simpatico. La parte anteriore si distingue per l'elevato utilizzo dello schermo (85%), il telaio in metallo con bordi arrotondati, mentre la parte posteriore è in vetro lucido con una sfumatura accattivante. Due punti a favore: nonostante sia fatto di vetro, scivola meno di altri dispositivi (non è caduto nemmeno una volta, miracolo) e, anche se si sporca, non è un magnete per le impronte digitali. In ogni caso, se siete preoccupati per quest'ultimo, potete utilizzare la cover in plastica che Xiaomi include nella confezione di vendita.

Lo schermo da 6,26 pollici lo rende uno smartphone piuttosto grande, quindi dovrete necessariamente usarlo con due mani diverse volte per raggiungere ogni angolo dello schermo. Dal mio punto di vista, tutto ciò che supera i 6 pollici comincia ad essere fastidioso, che si tratti della difficoltà di usarlo con una mano o del disagio di portarlo in tasca. Infatti, mi sono abituato ad appoggiarlo sulla scrivania ogni volta che mi siedo.

Il lettore di impronte digitali si trova in una posizione comoda. / © AndroidPIT

Nonostante le sue grandi dimensioni, il lettore di impronte digitali che si trova nella parte posteriore è facilmente raggiungibile e, secondo me, è il punto perfetto in cui posizionarlo. Questo è un altro punto di forza di questo dispositivo, in quanto funziona perfettamente. Durante il mio test, non ho avuto problemi e sono riuscito a risvegliare e sbloccare il Mi 8 lite molto rapidamente.