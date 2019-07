aodNotify 2.0: niente più Samsung senza LED di notifica

Proprio come abbiamo già visto con altre app, come Holey Light o Arc Lighting, anche con aodNotify è possibile modificare il comportamento dell'Always On Display (AOD) di Samsung in modo che si comporti anche come LED di notifica, utile specialmente su dispositivi come quelli della serie Galaxy S10 che non possiedono un vero e proprio LED.

Le prime versioni di aodNotify consentiva solo di attivare l'AOD al ricevimento di una notifica, ma lo sviluppatore, Senior Member del team di XDA, ha ora rilasciato la versione 2.0 della sua app, includendo un sacco di nuove funzionalità, come gli effetti di illuminazione Edge.

Il nuovo aggiornamento di aodNotify dispone di sensazionali novità! / © XDA-Developers

La versione 2.0 introduce il nuovo effetto di illuminazione Edge alla ricezione delle notifiche. Come potete vedere dall'immagine qui sopra, è possibile scegliere se illuminare l'intero bordo del dispositivo, oppure soltanto l'area del foro della fotocamera. Naturalmente, la personalizzazione riguarda anche l'intensità dell'illuminazione e la possibilità di scegliere un diverso colore per ogni app.

aodNotify 2.0 (scaricabile dal Play Store) è disponibile per tutti gli smartphone Samsung che supportano l'Always On Display, tra cui:

Samsung Galaxy S8 / S8+

Samsung Galaxy S9 / S9+

Samsung Galaxy S10 / S10+

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy A30, A50, A70 e A80

Samsung Galaxy M20 e M30

Samsung Galaxy A6, A7, A8, A9

Avete personalizzato anche voi il vostro Samsung Galaxy?