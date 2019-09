iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Note 10+: grandi e forti

Samsung ha presentato in agosto la nuova linea Note ed ora Apple segue con gli iPhone. Il duello diretto tra Galaxy Note 10+ e iPhone 11 Pro Max si svolge nella classe del lusso assoluto, perché entrambi gli smartphone sono tra i migliori che si possono acquistare al momento.

Apple è orgogliosa di aver creato il chip smartphone più potente, l'A13 Bionic. Il suo primato è tuttavia ancora da verificare. Entrambi gli smartphone garantiscono ottime prestazioni perché anche l'Exynos 9825 del Samsung Galaxy Note 10+ ha il suo ritmo calzante.

Lo smartphone Galaxy è dotato di 12GB di RAM. L'Apple iPhone 11 Pro Max non sarà in grado di tenere il passo sulla carta, ma grazie all'esemplare integrazione di hardware e software di Apple, non è necessario. A differenza di Samsung, Apple offre ancora una versione con 64GB di spazio di archiviazione, ma questo non è più appropriato per uno smartphone di fascia alta nel 2019, cloud o non cloud.

L'Apple iPhone 11 Pro Max è qui! / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Il duello con le fotocamere dovrebbe essere emozionante, perché Apple e Samsung hanno qualcosa di simile da offrire. Le fotocamere triple con ultra grandangolo e doppio zoom sono in grado di gestire la maggior parte delle situazioni. Con una nuova modalità notturna, funzioni video professionali e i cosiddetti slofies, video al rallentatore con la fotocamera frontale, Apple ha arricchito il software. Questo rende eccitante il confronto tra le fotocamere!

Samsung, d'altra parte, permette di utilizzare la S-Pen ed offre la connettività 5G. Il nuovo standard wireless non è ancora un problema per Apple, il 5G non è stato menzionato nel keynote. Questo vale anche per la Realtà Aumentata, che è sempre stata considerata negli eventi Apple del passato.

Samsung Galaxy Note 10+ vs. Apple iPhone 11 Pro Max – Specifiche tecniche Samsung Galaxy Note 10+ Apple iPhone 11 Pro Max Dimensioni: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm 158 x 77,8 x 8,1 mm Peso: 196 g 226 g Capacità della batteria: 4300 mAh Non disponibile Dimensioni del display: 6,8 pollici 226 pollici Tecnologia display: AMOLED AMOLED Schermo: 3040 x 1440 pixel (495 ppi) 2688 x 1242 pixel (13 ppi) Fotocamera frontale: 10 megapixel 12 megapixel Fotocamera posteriore: 16 megapixel 12 megapixel Flash: LED LED Versione Android: 9 - Pie Non disponibile Interfaccia utente: Samsung One UI Non disponibile RAM: 12 GB 4 GB Memoria interna: 512 GB 64 GB Memoria removibile: microSD Non disponibile Chipset: Samsung Exynos 9820

Qualcomm Snapdragon 855

Non disponibile Numero di core: 8 6 Velocità di clock: 2,7 GHz Non disponibile Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0 HSPA, LTE, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Entrambi gli smartphone sono molto costosi, ovviamente. Ma Samsung ha ancora dei vantaggi quando si tratta di prezzo, e non sono pochi. iPhone 11 Pro Max costa, nelle tre varianti di memoria, 1289 euro, 1459 euro o 1689 euro. Samsung Galaxy Note 10+ costa 1129 (256GB) o 1229 euro (512GB). Una bella differenza!