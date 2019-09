Stufi del solito look? Ecco i migliori launcher per il vostro Android

A rendere davvero unico il vostro smartphone o tablet Android ci pensa il launcher, quell'applicazione che, senza neanche accorgervene, utilizzate ogni giorno. Proprio per questo motivo è indispensabile scegliere un compromesso tra funzionalità e leggerezza, a seconda del dispositivo e del vostro stile. Scoprite cosa sono i launcher e quali sono i più adatti al vostro smartphone e alla vostra personalità.

Questo launcher è ricco di piccoli ma impressionanti dettagli, come la possibilità di aggiungere un dock colorato come sfondo alle app preferite. Una particolarità puramente estetica, ma possibile. È proprio questo che rende Nova Launcher unico. Potrete inoltre modificare il numero di app mostrate nel dock, da una a sette, feature assente nella maggior parte dei launcher là fuori. Come Apex Launcher, potrete inoltre aumentare il numero dei dock (in questo caso fino a cinque). Le performance generali di quest'app sono fluide e Nova Launcher permette anche di essere utilizzato tramite gesti. Personalmente mi sento decisamente soddisfatta quando, muovendo due dita in senso orario sul display, riesco a lanciare l'app della mia banca. Nova Launcher Prime POCO Launcher 2.0: per chi punta sulla velocità Questo launcher Xiaomi è un lampo. Il Pocophone F1 ha sedotto tanti utenti al lancio e il software è fondamentale per questo approccio alla velocità. Il launcher gioca un ruolo enorme in questo senso. Pocophone Launcher 2.0 è semplicemente rapido. Anche la possibilità di cercare le applicazioni per colore è sorprendentemente intuitiva. Giunto alla sua seconda versione, il POCO Launcher si è addirittura alleggerito. Se il vostro obiettivo è quindi avere un launcher rapido senza troppi fronzoli, lo avete appena trovato! Pocophone F1: colpisce la concorrenza dove fa più male Semplice e veloce! / © Google Play Store Trovate il POCO Launcher nel Play Store. Apex Launcher: tanti temi gratuiti Apex launcher, scelto da oltre 10 milioni di utenti, offre delle interessanti feature sia nella versione gratuita che in quella a pagamento. In più, nessuna delle due versioni offre annunci pubblicitari o bloatware. Apex ricorda Nova launcher grazie alle sue svariate forme di personalizzazione che possono essere esportate su altri dispositivi attraverso un file di configurazione. Supporta inoltre diversi temi, pacchetti di icone e sfondi. Una delle caratteristiche più curiose di Apex è che permette di impostare diverse barre di applicazioni in fondo allo schermo. Se generalmente vi sono quattro app e l'accesso al cassetto, grazie al launcher Apex potrete far scorrere la barra lateralmente per mettere mano ad altre applicazioni. I migliori smartphone Android del 2019

Apex Launcher Evie Launcher: intuitivo e reattivo Evie si porta dietro alcune particolari caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Il design punta sulla semplicità. Nella scherma principale possono essere collocati liberamente applicazioni e cartelle. A renderlo funzionale la ricerca delle applicazioni installate, al centro dell'esperienza utente. Bastano due gesti per raggiungere l'obiettivo: verso l'alto per aprire il cassetto delle app ed in basso per la ricerca delle app. L'interfaccia scorre in modo piacevole e non pregiudica il funzionamento del dispositivo. Le impostazioni vengono visualizzate immediatamente quando si preme sulla schermata iniziale. Da qui è possibile attivare il dock, visualizzare le notifiche non lette o attivare un nuovo icon pack. Le migliori applicazioni Android per ogni categoria Evie Launcher offre un'ottima interfaccia scorrevole. / © Google Play Evie Launcher Smart Launcher 5: tante opzioni, ma non troppe Smart Launcher 5 è stato rivisto completamente rispetto alle versioni precedenti. Per descriverlo in due parole: semplice nel design e veloce. Questo launcher adatta i suoi colori sulla base del wallpaper impostato, in questo modo non richiede alcuno sforzo da parte dell'utente. Smart Launcher 5 permette di scatenarsi con i widget considerata la vasta gamma di scelta e permette di ridimensionarli in modo semplice. Il launcher è facile da usare con una mano sola, e permette di tenere in ordine le applicazioni all'interno di pratiche cartelle o di proteggerle attraverso l'utilizzo di un PIN.