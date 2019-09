Come seguire la presentazione di Huawei Mate 30 (Pro) in diretta

Huawei anticipa i tempi stavolta: la nuova linea Mate 30 verrà presentata il 19 settembre, e non ad ottobre come la precedente generazione. Sarà un evento speciale non solo per via dei nuovi dispositivi che verranno annunciati ma anche in considerazione delle recenti vicissitudini legate al ban statunitense. Siete pronti a seguirlo in diretta streaming?