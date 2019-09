Samsung Galaxy Fold: dove e come acquistare lo smartphone pieghevole

Il Samsung Galaxy Fold può finalmente essere acquistato. L'era degli smartphone pieghevoli è iniziata, ma il prezzo per i fan di Samsung che vogliono averne uno subito non è per niente contenuto. Anche il modo per ottenerne uno non è molto semplice soprattutto perché in Italia non è purtroppo disponibile all'acquisto.

Dove e come acquistare il Samsung Galaxy Fold?

Il 18 settembre ha preso avvio il secondo tentativo di Samsung con il Galaxy Fold. Come annunciato ad IFA, il Galaxy Fold può essere acquistato anche in Europa, ma non in Italia. Per averlo dovrete puntare su Francia, Gran Bretagna o Germania.

Comprare il Samsung Galaxy Fold in Francia

In Francia la versione 4G viene venduta al prezzo di 2020 euro con incluse le Galaxy Buds, una cover per il sensibile smartphone pieghevole ed la garanzia di un anno Samsung Care+ contro la rottura e l'ossidazione.

Per ottenerlo potrete recarvi in uno dei 30 negozi francesi nei quali il Galaxy Fold è disponibile all'acquisto. Lo smartphone pieghevole sarà disponibile solo entro la fine dell'anno e solo in questi negozi. Il motivo è che Samsung vuole spiegare agli acquirenti come utilizzarlo per evitare eventuali problemi con il dispositivo. Un modo per tutelarsi e per introdurre agli utenti un dispositivo come questo, nuovo nel suo genere.

Se state quindi pensando di acquistare il Samsung Galaxy Fold dovrete quindi programmare un viaggio in Francia e recarvi in uno di questi negozi:

Parigi

Samsung Paris avenue des Champs-Elysées

Samsung Experience Store La Madeleine

Samsung Experience Store Vélizy 2

Orange Champs-Elysées

SFR Forum des Halles

Boulanger

BHV Marais

Bouygues Telecom Rennes

Orange Opéra

Boulanger Opéra

Darty République

Boulanger Beaugrenelle

Fnac Ternes

Orange La Défense

SFR La Défense

Fnac La Défense

Bordeaux

Bouygues Sainte-Catherine

Fnac Sainte-Catherine

Lille

Orange centre

Lione

Orange République

SFR République

Bouygues Telecom République

Fnac Part-Dieu

Marsiglia

Canebière Arancione

SFR Canebière

Nantes

Orange Coeur de ville

Nizza

Fnac Jean Médecin

Strasburgo

Orange Kléber

Tolone

Boulanger La Garde

Tolosa

SFR Lafayette

Bouygues Telecom Alsace

Il Samsung Galaxy Fold è uno smartphone molto speciale. / AndroidPIT

Comprare il Samsung Galaxy Fold nel Regno Unito

Il Galaxy Fold arriva anche nel Regno Unito. Sul sito ufficiale del brand è possibile dare un'occhiata ai negozi nei quali è possibile trovarlo. Il Galaxy Fold, distribuito anche in questo caso con il supporto al 5G, è disponibile anche nella catena di negozi Harrods e Selfridges

Comprare il Samsung Galaxy Fold in Germania

In Germani il Samsung Galaxy Fold arriva solo nella variante 5G, nonostante per quanto riguarda le infrastrutture la situazione non sia più rosea rispetto alla Francia. Il prezzo è di 2100 euro. In Germania è al momento possibile solamente registrarsi sul sito online. La lista dei negozi verrà resa nota a breve.

Il Samsung Galaxy Fold diventerà più economico?

Mentre altri smartphone Samsung mostrano un calo abbastanza rapido del prezzo nei primi mesi dopo il lancio, non possiamo aspettarci lo stesso con il Galaxy Fold. Ciò è dovuto anche al fatto che Samsung lo produrrà in quantità limitate.

Solo se la domanda di Galaxy Fold sarà elevata, Samsung ne aumenterà la produzione. Ma anche in questo caso si tratterà di una produzione più limitata rispetto a quella dei normali smartphone a cui siamo abituati. I componenti richiesti per la realizzazione dello smartphone pieghevole non sono disponibili in grosse quantità, display pieghevole incluso.

Avete intenzione di comprare il Samsung Galaxy Fold?