Dove comprare i nuovi iPhone 11 al prezzo migliore

Apple ha lanciato la nuova generazione di iPhone: iPhone 11 , iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Per acquistarli potete recarvi all'Apple Store più vicino oppure dare un'occhiata online, dove è possibile trovarli già in offerta.

Quanto costano i nuovi iPhone?

iPhone 11

iPhone 11 65GB: 839 euro

iPhone 11 128GB: 889 euro

iPhone 11 256GB: 1009 euro

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro 64GB: 1189 euro

iPhone 11 Pro 256GB: 1359 euro

iPhone 11 Pro 512GB: 1589 euro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max 64GB: 1289 euro

iPhone 11 Pro Max 256GB: 1459 euro

iPhone 11 Pro Max 512GB: 1689 euro

Comprare i nuovi iPhone 11 all'Apple Store

In Italia sono presenti 17 Apple Store nei quali potrete recarvi ed acquistare i nuovi iPhone 11 al prezzo di listino. Comprandoli in negozio potrete provare prima i dispositivi per trovare quello che più si adatta alle vostre esigenze oltre che rivolgervi allo staff per togliervi ogni dubbio.

Lo svantaggio di acquistare il nuovo iPhone 11 all'Apple Store è che potrebbero essero affollati, sopratutto ora, a breve distanza dal lancio dei nuovi dispositivi. L'alternativa c'è ed è quella di ordinare i nuovi iPhone online, dal sito ufficiale di Apple.

Apple permette a chi possiede un iPhone da dare in permuta, di acquistare i nuovi modelli ad un prezzo inferiore. Sul sito ufficiale potete inserire il modello di iPhone che desiderate dare in permuta per scoprire lo sconto di cui potrete usufruire.

Apple offre i nuovi iPhone 11 in diverse colorazioni. / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Comprare i nuovi iPhone 11 online

Un'altra soluzione è quella di acquistare i nuovi iPhone online da altre piattaforme. Purtroppo, a differenza degli smartphone Android, i prezzi degli iPhone non calano più di tanto, spesso rimangono molto vicini a quelli di listino. Tenete però d'occhio le offerte speciali perché online è possibile risparmiare qualcosa.

Oltre ad Amazon, date un'occhiata anche a Unieuro, MediaWorld

Comprare i nuovi iPhone tramite gli operatori

Iliad

Iliad permette di acquistare i nuovi iPhone ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino. Acquistandoli in un'unica soluzione:

iPhone 11 64/128GB: 799/879 euro

iPhone 11 Pro 64GB: 1179 euro

iPhone 11 Pro Max 64GB: 1279 euro

A rate:

iPhone 11 64/128GB: 169 euro + 30 rate da 21 euro al mese / 189 euro + 30 rate da 23 euro al mese

iPhone 11 Pro 64GB: 249 euro + 30 rate da 31 euro al mese

iPhone 11 Pro Max 64GB: 280 euro + 30 rate da 331 euro al mese

Tre

Tre propone diverse soluzioni di acquisto per i nuovi iPhone con addebito su carta di credito e rate mensili. A seconda della tariffa scelta (ALL-IN Power, Super Power, Free Power o Free Super Power) potrete portarvi a casa iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max nel taglio che desiderate (a differenza di Iliad avrete tutte e tre le varianti per ciascun modello) con un anticipo a partire da 129,99 euro e rata mensile a partire da 32,99 euro.

Date un'occhiata al sito ufficiale per trovare la formula adatta alle vostre esigenze.

Wind

Nel caso di Wind dovrete recarvi in negozio (tramite il sito ufficiale potete trovare quello più vicino a voi) a meno che siate interessati al modello base, iPhone 11, l'unico disponibile online. L'operatore lo propone con diversi pacchetti:

All Digital: 399,99 euro + 30 rate da 14,99 euro al mese per il modello da 64GB e 389,99 euro + 30 rate da 16,99 euro al mese per il modello da 128GB

In questa pagina potete trovare le altre offerte disponibili in negozio.

Tim

Tim dedica una pagina alle migliori offerte per acquistare i nuovi iPhone. Vi consiglio di dare un'occhiata alla pagina perché, come Apple fa sul proprio sito ufficiale, anche con Tim potrete consegnare il vostro iPhone usato per usufruire di uno sconto sull'anticipo.

Avete trovato i nuovi iPhone in offerta su altre piattaforme?