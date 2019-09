Huawei Mate 30: arriverà o no in Italia?

Domani Richard Yu presenterà la nuova serie Mate 30 a Monaco. Sarà un evento importante non solo perché, come le indiscrezioni ed i video teaser del brand stesso mostrano, Huawei ha molto da mostrare, ma anche perché conosceremo le implicazioni del ban statunitense. Al momento sembra che la serie Mate 30 potrebbe non essere commercializzata in Europa Centrale, Italia inclusa.

Il Mate 30 arriverà o no in Italia? Una domanda che nasce in seguito al ban statunitense che non consentirebbe al produttore cinese di rilasciare i nuovi smartphone con i servizi Google integrati. Un Mate 30 nuovo di zecca senza però il Play Store e tutto il pacchetto di applicazioni Google non sarebbe così interessante per gli utenti europei. Il discorso cambia per il mercato cinese, dove i nuovi dispositivi potranno essere venduti senza problemi con tutti i servizi ai quali gli utenti sono abituati.

Secondo quanto riportato da LetsGoDigital l'intera serie Mate 30 (che dovrebbe comprendere Mate 30, Mate 30 Lite, Mate 30 Pro, Mate 30 Porsche Design) potrebbero non arrivare negli scaffali dei negozi dell'Europa Centrale, Italia inclusa. Oltre all'Italia rimarrebbero fuori anche Francia e Germania, due Paesi che da tempo ospitano i lanci dei nuovi flagship del brand. Secondo quanto riportato dal magazine, non è detto che i nuovi smartphone Huawei non arrivino però in altri Paesi dell'Europa orientale.

L'appuntamento con Huawei è domani pomeriggio, a Monaco. / © Huawei

"LetsGoDigital ha appreso da un insider Huawei che Huawei Mate 30 non sarà disponibile in "Europa centrale". Questo vale per l'intera serie Mate 30, compresi i modelli Lite e Pro. Huawei si rende conto che lanciare un costoso smartphone di fascia alta senza le app di Google è praticamente inutile in Europa.

C'è ancora una piccola possibilità che i nuovi modelli Mate vengano lanciati in alcuni paesi europei. Si tratta di decisioni ad hoc, basate sugli ultimi sviluppi."

Vale la pena precisare che si tratta di indiscrezioni che il produttore non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Tutto è ancora in fase decisionale probabilmente e l'unico modo per sapere se i nuovi e tanto attesi Mate 30 arriveranno nel nostro Paese è quello di seguire l'evento livestream domani.