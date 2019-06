Facebook soddisfatta: i risultati di Oculus Questo promettono bene

Non sappiamo quali app e giochi stanno avendo maggiore successo, anche se abbiamo qualche indizio. Beat Saber è uno dei più quotati con le sue innumerevoli recensioni, il che lo rende un buon candidato come best-seller anche su Quest. Tuttavia ci sono altri giochi che hanno visto una grande spinta proprio grazie ad Oculus Quest, come Superhot VR:

SUPERHOT VR's arrival on @oculus Quest has been our most successful VR launch to date. We are humbled, thank you for being awesome! Please enjoy our full, live action, eerie trailer. https://t.co/EXH9LFJQh5 #SUPERHOTVR #OculusQuest pic.twitter.com/iUlk1wX4mW

Anche Apex Construct di Fast Travel Games si sta dimostrando un successo, affermandosi rapidamente come uno dei titoli più votati sulla piattaforma.

We are simply overwhelmed by the positive reception of @ApexConstructVR on #OculusQuest, currently rated 4,7 out of 5 stars by the players! Thank you so much for your support, it means the world to us. Have a fantastic Quest weekend everybody!🙏🎉🏹 pic.twitter.com/9pQRU64ppc