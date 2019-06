Uno sguardo al futuro: Google rilascia le patch di sicurezza di luglio per errore

Alcuni possessori del nuovissimo Pixel 3a si sono visti recapitare un nuovo aggiornamento la cui data li ha lasciati un po' perplessi. Google ha infatti inviato via OTA le patch di sicurezza di luglio a sole due settimane dalla patch precedente e in deciso anticipo sui tempi.

Solitamente ci lamentiamo del fatto che gli smartphone non vengono mai aggiornati in tempo con le dovute nuove versioni di Android o le patch di sicurezza necessarie a garantire un ambiente sicuro e protetto, per quanto possibile. Questa volta la situazione si è completamente ribaltata per gli utenti di alcuni Pixel 3a che si sono visti recapitare un nuovo aggiornamento OTA con largo anticipo sui tempi. Le patch di sicurezza ricevute sono infatti quelle di luglio 2019 con ben due settimane di anticipo!

Inaspettato... / © PhoneArena

La schermata di aggiornamento mostra come questo OTA sia in realtà stato inviato per errore. Il pacchetto di aggiornamento, dal peso di 79,8MB e che porta con se il numero di build PQ3B.190705.003, era rivolto ai soli tester interni all'azienda californiana delle ricerche e il testo "CONFIDENTIAL ONLY" non lascia spazio a dubbi.

Nel changelog possiamo solamente leggere di bugfix generali e dell'arrivo delle nuove patch di sicurezza, tuttavia fino a quando Google non rilascerà il suo ormai regolare Pixel Update Bulletin di luglio non potremo essere certi che questo aggiornamento minore non porti anche qualche piccola novità sugli smartphone del brand.

Voi siete tra i fortunati "viaggiatori nel tempo"? Avete acquistato un Pixel 3a?