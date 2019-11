Honor View 30 (Pro) si mostra in rete

Honor si sta probabilmente preparando al lancio di View 30 e View 30 Pro. Le prime immagini dei due flagship sono trapelati in rete e non sorprende ritrovare un design molto simile a quello da adottato da Huawei di recente.

Honor ha l'abitudine di denominare i propri smartphone in modo diverso in Cina e in Europa. Al momento due tweet stanno attirando l'attenzione e fanno riferimento a Honor V30, Nova 6 e Honor V30 Pro. Tutti questi nomi portano ad un'unico dispositivo in realtà, l'Honor View 30 disponibile anche in una variante Pro. A meno che Honor abbia deciso di rivoluzionare la sua strategia, ma dubito!

Honor View 30 (Pro) svelato in alcune foto

Due tweet mostrano presumibilmente la parte anteriore dell'Honor View 30 e la scocca dell'Honor View 30 Pro. Il design mostrato nelle foto ricorda quello del Huawei Mate 20 Pro, soprattutto per quanto riguarda il retro. Non è la prima volta che Honor eredita le linee dei dispositivi Huawei ma in questo caso sembra che il View 30 non prenda ispirazione dal più recente Mate 30.

Le linee del Huawei P30 Pro sono state parzialmente riutilizzate da Honor nel suo Honor 20, quantomeno per quanto riguarda il design della fotocamera. Il pannello anteriore del presunto View 30 trapelato in rete mostra un foro nell'angolo in alto a sinistra che da un lato sembra ricordare più i Galaxy S di Samsung.

Honor V30 may Launch in November with 5G Support, powered by the in-house Kirin 990 5G SoC, 60-megapixel camera on the back and 4,000mAh battery

Leaked #Honor V30 Pro promo images



Images : GSMArena pic.twitter.com/RownbSfYA2 — Tech to Smart (@techwithsmart) October 26, 2019

Le foto trapelate sono state scattate da Honor stessa. È possibile dare un'occhiata al display e confermare la data di rilascio in Cina: il 26 novembre verrà presentato a Pechino. I nuovi Honor View 30 sembrano puntare su un ampio schermo quasi privo di cornici.

Uno sguardo nell'angolo in alto a sinistra rivela la presenza della fotocamera anteriore. Nessuna tacca, nessun meccanisco a scomparsa ma una doppia fotocamera (per il modello Pro) che potrebbe lasciare forse spazio ad un meccanismo di riconoscimento del volto 3D.

Il 26 novembre verrà presentato a Pechino. / © Playfuldroid

Due nuovi video promozionali sono atterrati su YouTube. Uno non rivela praticamente nulla ma l'altro mostra in brevi sequenze qualche dettaglio sulla fotocamera.