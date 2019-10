Il 2020 sarà l'anno degli smartphone 5G

Il quarto trimestre dell'anno è iniziato ed è tempo di delineare le prospettive per il 2020. Il 5G sarà uno dei protagonisti del prossimo anno, preparatevi all'arrivo di tantissimi nuovi smartphone 5G. Xiaomi è all'attacco in questo campo: il CEO dell'azienda, Lei Jun, ha annunciato i suoi piani alla Wuhzen World Internet Conference.

Smartphone 5G per tutti i prezzi

Oltre al segmento premium, che dovrebbe essere rappresentato nel 2020 da Mi 10 e Mi Mix 4 o 5 (il quattro è considerato un numero sfortunato in Cina), verranno rilascati smartphone 5G anche di fascia più bassa. Xiaomi porta già avanti una vera e propria battaglia dei prezzi offrendo dispositivi di fascia alta per meno di 500 euro, quindi sarà curioso scoprire cosa riuscirà a fare con gli smartphone 5G.

Lei Jun è utilizzato toni decisi e aggressivi ed ha esortato gli operatori a sviluppare reti e copertura necessaria più rapidamente. Il 5G è una realtà tangibile puù in Asia che in Paesi come l'Italia o la Francia. Gli operatori di rete sono ancora in fase di preparazione e le offerte sono ancora in sospeso.

Il primo smartphone 5G di Xiaomi: Mi Mix 3 5G! / © AndroidPIT

Xiaomi non è più un brand sconosciuto

Per molto tempo Xiaomi è stato considerato un produttore riservato ad un pubblico di nicchia a causa delle importazioni necessarie per l'acquisto dei dispositivi. Ora però è ufficialmente in Italia, è visibile con i propri Mi Store ed è già riuscito a conquistare parecchi utenti.

Gli smartphone Xiaomi possono essere acquistati attraverso diversi canali tra cui Amazon. Con il lancio del 5G molti esperti si aspettano che il mercato cambierà, i suoi giocatori rimescoleranno le carte in gioco e Xiaomi sembra trovarsi in una buona posizione per potersi farsi notare.

Al momento il Xiaomi Mi 9T Pro è senza dubbio il cavallo di battaglia del produttore cinese ma anche la serie Android One, attualmente rappresentata dal Mi A3, sta catturando gli utenti grazie anche al prezzo inferiore ai 200 euro.

Dovreste acquistare uno smartphone 5G?

Questa è una domanda valida: dovreste acquistare uno smartphone 5G ora o nel 2020? Il prezzo gioca un ruolo importante in questo caso. Pertanto l'approccio di Xiaomi volto a portare il 5G a costi inferiori rispetto a quelli attuali è senza dubbio interessante. Se si guarda alla situazione del 5G in Italia, al momento non occorre acquistare uno smartphone 5G, ci vorrà del tempo prima che diventi una realtà concreta di lungo raggio. Meglio aspettare l'abbassamento dei prezzi! Del resto anche HMD Global ha affermato di voler presentare uno smartphone Nokia 5G accessibile...

State pensando di acquistare uno smartphone 5G?