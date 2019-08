Mate 30 Pro: il nuovo flagship Huawei viene allo scoperto

È sul social network cinese Weibo che Slashleaks, noto leaker australiano, ha scivati un'immagine del nuovo Huawei Mate 30 Pro. L'immagine che sembra presa direttamente da una campagna pubblicitaria del marchio Huawei conferma un pannello frontale piuttosto classico con notch.

Il produttore cinese avrebbe quindi deciso di mantenere una tacca più grande sulla linea Mate, probabilmente per offrire la funzione di riconoscimento facciale 3D, più accurata e affidabile.

Le quattro fotocamere sono inserite in un cerchio sul retro. / Slashleaks

L'altra informazione importante è la presenza di quattro fotosensori sul retro del terminale. Basta con la configurazione quadrata, Huawei opta per una forma circolare. Il risultato, a mio avviso, è più gradevole dal punto di vista estetico.

Se l'immagine non conferma le caratteristiche dei sensori, sappiamo che Mate 30 Pro offre un sensore (1/1,55") per la fotocamera principale, uno grandangolare (1/1,7"), un teleobiettivo x5 e uno ToF per la profondità. L'immagine cita la presenza del nuovo processore Kirin 990 che dovrebbe essere presentato il 6 settembre all'IFA di Berlino dallo stesso Richard Yu.

Come Samsung con Galaxy Note e Galaxy S, sta diventando sempre più difficile distinguere tra le linee Mate e P di Huawei. Mentre il produttore sudcoreano si distingue per la presenza della S Pen nella gamma Note, questo non è il caso di Huawei con la linea Mate. C'è da sperare che il produttore cinese tenga in serbo alcune sorprese per sorprendere gli utenti.

In ogni caso, per sapere tutto sul nuovo Mate 30, dovrete aspettare fino a metà settembre. Diverse voci suggeriscono il lancio per il 19 settembre a Monaco di Baviera, ma finora nulla è stato confermato. Tradizionalmente la serie Mate viene rilasciata ad ottobre o novembre. Quest'anno, forse a causa del conflitto con gli Stati Uniti o del rinvio del Mate X, il gigante cinese ha deciso di anticipare la sua presentazione. Tempismo perfetto considerando l'arrivo del nuovo iPhone.

Siete curiosi di scoprire il Mate 30 Pro?