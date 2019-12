Il migliore smartphone del 2019 è...

Vi abbiamo chiesto di votare nel nostro sondaggio quello che per voi è il miglior smartphone in assolutato presentato nel corso del 2019. Ad ottenere il maggior numero di voti è stato (rullo di tamburi) il Samsung Galaxy Note 10+ . Le dimensioni del phablet Samsung non vi spaventano affatto!

Samsung Galaxy Note 10+: il miglior smartphone del 2019

Il grande smartphone di Samsung presentato ad inizio agosto vi ha conquistati ottenendo il 17% dei voti nel nostro sondaggio. È facile capire il perché: questo dispositivo, grazie al pacchetto di feature e tecnologie integrate, si presta ad ogni tipo di utilizzo. Il Note 10+ è lo smartphone perfetto per chi lo utilizza in ambito lavorativo, per i gamer, per chi usa il proprio dispositivo per riprodurre contenuti multimediali, per il multitasking ed anche per chi non vuole rinunciare a foto e video di alta qualità.

La S-Pen integrata rende il Samsung Galaxy Note 10+ unico nel suo genere oltre che facilitare operazioni come prendere appunti o perfino scattare una foto a distanza. Il vetro davanti e dietro leggermente curvo sui lati gli conferisce un look elegante. l'unico compresso a cui dovrete andare incontro sono le dimensioni per niente compatte del dispositivo. Per il resto è facile rimanere stregati davanti allo schermo Infinity da 6,8 pollici con tecnologia Super AMOLED che rende giustizia a qualsiasi tipo di contenuto ed al pratico Always on Display. Il processore Exynos 9825 con i 12GB di RAM garantisce prestazioni liscie e senza intoppi. La batteria da 4300 mAh non fa miracoli ma garantisce una giornata di autonomia senza problemi.

Anche noi siamo rimasti affascinati dal Samsung Galaxy Note 10+ durante il periodo di test, non a caso gli abbiamo conferito ben 4,5 stelle su 5. Certo, Samsung può ancora lavorarci su per migliorare alcuni aspetti come le foto in notturna ma, nel complesso, merita a tutti gli effetti la fascia di migliore smartphone del 2019!

Samsung Galaxy Note 10 Plus: il migliore smartphone del 2019! / © AndroidPIT

Samsung Galaxy Note 10+ – Specifiche tecniche Dimensioni: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm Peso: 196 g Capacità della batteria: 4300 mAh Dimensioni del display: 6,8 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 3040 x 1440 pixel (495 ppi) Fotocamera frontale: 10 megapixel Fotocamera posteriore: 16 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Samsung One UI RAM: 12 GB Memoria interna: 512 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Samsung Exynos 9820

Qualcomm Snapdragon 855 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,7 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Huawei P30 Pro: medaglia d'argento

Al secondo posto si piazza il Huawei P30 Pro, con il 10% dei voti. Anche in questo caso non sorprende affatto il risultato: il flagship di Huawei presentato nel mese di aprile ha fatto parlare di sé (e continua a farlo) per il suo comparto fotografico d'eccellenza! I quattro sensori sul retro (40MP+20MP+8MP+ToF) offrono non solo foto di alta qualità ricche di dettagli, ma anche una versatilità alla quale è difficile resistere.

Al di là della fotocamera il P30 Pro si difende bene con un corpo elegante realizzato in vetro e metallo e delle componenti hardware che gli consentono di gestire qualsiasi tipo di task senza problemi. Il Kirin 980 affiancati da 8GB di RAM lo rendono uno degli smartphone più veloci sul mercato e la batteria da 4200 mAh fa un ottimo lavoro in termini di autonomia. Anche in questo caso si tratta di uno smartphone per niente compatto, ma probabilmente è proprio la presenza del grande display POLED da 6,47 pollici ad attirare l'attenzione di tantissimi utenti. Un secondo posto tutto meritato!

Huawei P30 Pro ha conquistato il secondo posto! / © AndroidPIT

Huawei P30 Pro – Specifiche tecniche Dimensioni: 158 x 73,4 x 8,4 mm Peso: 192 g Capacità della batteria: 4200 mAh Dimensioni del display: 6,47 pollici Tecnologia display: POLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (398 ppi) Fotocamera frontale: 32 megapixel Fotocamera posteriore: 40 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Emotion UI RAM: 8 GB Memoria interna: 128 GB

256 GB

512 GB Memoria removibile: NM Card Chipset: HiSilicon Kirin 980 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,6 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Huawei P30 Pro $ 719 . 99 Vedi offerta

Xiaomi Mi 9T Pro: medaglia di bronzo

Il Mi 9T Pro di Xiaomi è lo smartphone che raggiunge l'ultimo gradino del podio. A caratterizzarlo un rapporto qualità/prezzo difficile da battere grazie alla sua scheda tecnica che vanta la presenza del processore Snapdragon 855 ed un prezzo ufficiale di 499 euro (lo trovate online a circa 350 euro).

Alcune rinunce rispetto ai due flagship che occupano il 1° e il 2° posto del podio sono necessarie: manca la ricarica wireless, la memoria non è espandibile e lo smartphone non è impermeabile. Per il resto però potrete contare una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida che offre un'ottima autonomia, una tripla fotocamera (48+13+8 MP) ed una frontale a comparsa che se la cavano bene durante il giorno ed uno schermo Super AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione in FullHD che si presta a qualsiasi tipo di contenuto. Brava Xiaomi quindi!

Xiaomi Mi 9T Pro ottiene il terzo posto! / © AndroidPIT

Xiaomi Mi 9T – Specifiche tecniche Dimensioni: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm Peso: 191 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,39 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (403 ppi) Fotocamera frontale: 20 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: MIUI RAM: 6 GB Memoria interna: 64 GB

128 GB Memoria removibile: Non disponibile Chipset: Qualcomm Snapdragon 730 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Siete d'accordo con i risultati del sondaggio?