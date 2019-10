Le migliori app Android per guardare la TV in streaming

Scorciatoie:

Prima di cominciare

Lo avrete notato navigando sul Play Store, ogni canale o gruppo di canali offre un'applicazione propria, all'interno della quale è possibile dare un'occhiata alle trasmissioni in programma o visualizzare quelle già andate in onda da qualche giorno. L'opzione Video on Demand offerta da questi servizi può tornare utile quando ci si trova all'estero e non si ha accesso ai contenuti per questione di diritti.

Perché non è possibile visualizzare i programmi in diretta dall'estero? Semplicemente perché i diversi canali devono pagare una tassa nel Paese in cui desiderano trasmettere, per poter garantire la visualizzazione delle proprie trasmissioni.

È possibile utilizzare una buona VPN (network criptato) per guardare i canali TV trasmessi nel proprio Paese all'estero. Non sapete di cosa stiamo parlando o non sapete come utilizzare un VPN su Android? Date un'occhiata alla nostra guida dedicata:

Sfruttate lo schermo in QHD del vostro smartphone per guardare la TV in streaming. / © AndroidPIT

RaiPlay Android

Come potete facilmente intuire dal nome, si tratta dell'app ufficiale della RAI che vi permetterà di guardare i programmi Rai in diretta o on demand direttamente sul vostro Android. L'interfaccia è moderna, semplice ed intuitiva e consente di visualizzare i contenuti a disposizione accedendo alle diverse categorie: dirette, programmi, film, documentari e fiction.

Per utilizzarla dovrete accedere con il vostro account Facebook o Twitter o creare un'account utilizzando il vostro indirizzo email. L'app offre inoltre una sezione dove raccogliere i vostri programmi preferiti, quelli da guardare in un secondo momento o offline. Durante l'utilizzo potreste riscontrare, di tanto in tanto, qualche crush improvviso durante il lancio o la riproduzione dei video.

Per non perdervi le novità di casa Rai. / © AndroidPIT

Mediaset On Demand

Se invece sono i canali Mediaset ad interessarvi maggiormente, ecco l'app dedicata da installare sul vostro Android. Anche in questo caso vi troverete di fronte un'interfaccia moderna e semplice da usare, tutta in lingua italiana. La piattaforma mette a disposizione i programmi TV dei canali Mediaset offrendo la possibilità di aggiungerli alla lista dei preferiti o di aggiungerli alla lista Guarda più tardi.

Nell'app troverete inoltre tutta la programmazione dei canali Mediaset. Una pecca dell'app è senza dubbio la forte presenza della pubblicità ed il fatto che le ultime puntate non sono subito disponibili.

L'applicazione è ben fatta ma la pubblicità è troppa. / © AndroidPIT

Sky TG24

Se ciò che vi interessa è rimanere aggiornati con le notizie, Sky TG24 è l'app che potrebbe fare al caso vostro. L'app offre la diretta del canale TV e offre una serie di contenuti On Demand listati sulla schermata iniziale in ordine cronologico. Cliccando in alto a sinistra su Menu potrete abbonarvi all'app o accedere subito ai servizi in diretta o On Demand. Cliccando invece in alto a destra su Dì la tua potrete esprimere la vostra opinione sulla domanda del giorno.

L'app è gratuita ma solo per 30 giorni. Terminato il periodo di prova potrete decidere di abbonarvi per 1,99 euro al mese, in caso contrario l'app limiterà l'accesso alle news del Ticker di Sky TG24. I clienti Sky, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali Sky, possono accedere gratuitamente a qualsiasi contenuto offerto dall'app.

Per chi vuole rimanere aggiornato su ciò che accade nel mondo! / © AndroidPIT

Netflix

Netflix non ha certo bisogno di presentazioni. Questo servizio di streaming è ormai noto in tutto il mondo e consente di guardare film e serie TV ma...a pagamento. L'app da installare sul vostro Android è gratuita ma sarà necessario collegarla ad un account Netflix per poter procedere con la visualizzazione.

È possibile usufruire di un mese di prova gratuita e successivamente decidere se sottoscrivere o meno uno degli abbonamenti proposti. L'abbonamento base costa 10,99 euro al mese, quello standard 11,99 mentre quello premium sale a 15,99, euro. Sul sito ufficiale troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Prendete in considerazione che il catalogo dei contenuti varia a seconda del Paese in cui vi trovate.

Avete già guardato la nuova stazione di Straner Things? / © AndroidPIT por Stella Dauer

Amazon Prime Video

Nel caso non voleste accollarvi un nuovo abbonamento in stile Netflix per guardare serie TV e film Amazon Prime Video potrebbe fare al caso vostro. È vero anche questo servizio richiede il pagamento di un canone mensile ma è incluso nel costo di Amazon Prime: se siete quindi dipendenti come noi dal sito di e-commerce più grande al mondo e avete un abbonamento Prime non dovrete pagare un singolo centesimo in più per sfruttare Prime Video.

All'interno troverete serie TV originali come The man in the high castle e Grand tour ma anche film di produzione italiana e non. Il catalogo non è vasto come quello di Netflix ma è in continua espansione.

Non perdete più nemmeno un minuto della vostra serie preferita. / © AndroidPIT

GSE SMART IPTV

Questa applicazione completamente gratuita (con acquisti in-app facoltativi) permette di vedere i canali TV via streaming utilizzando liste in formato M3U o JSON e che è possibile caricare tramite link HTTP o FTP. L'interfaccia è molto intuitiva, permette di poter visualizzare la guida televisiva (EPG) e contiene un player video integrato al suo interno ricco di comandi utili per determinate funzioni. Non manca la possibilità di trasmettere il contenuto dallo smartphone alla TV tramite Chromecast o Apple TV.