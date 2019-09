Samsung Galaxy Note 10 vs S10: quale acquistare?

Per la prima volta Samsung ha lanciato due modelli per la serie Note di cui uno più compatto. L'idea è piacevole (e di successo) anche se in questo modo il Galaxy Note 10 va a competere direttamente con l'altro flagship del marchio, il Galaxy S10 . Quale comprare quindi? Li abbiamo messi a confronto per aiutarvi a fare la scelta giusta!

Galaxy Note 10 vs Galaxy S10: cosa cambia?

Dimensioni e maneggevolezza identiche

A causa dei pochi mesi che intercorrono tra l'annuncio dei due dispositivi (febbraio per l'S10, agosto per il Note 10), questi mostrano punti in comune che differenze. Partiamo dalle dimensioni quasi identiche: Galaxy S10 offre uno schermo da 6,1 pollici, il Nota 10 uno da 6,3 pollici.

Il Galaxy S10 misura 149,9x70,4x7,8 mm e risulta così leggermente più compatto del Note 10 che ne misura 151x71,8x7,9 mm. In mano però sembrano uguali, si rivolgono alla stessa tipologia di utente, coloro che cercano un dispositivo compatto.

Note 10 e S10 sono entrambi compatti. / © AndroidPIT

Stessa fotocamera

Entrambe le fotocamere offerte dai due flagship propongono la stessa configurazione: un sensore anteriore da 10MP e tre sulla scocca rispettivamente da 12MP + 12MP + 12MP + 16MP. Non si nota alcuna differenza tra i due modelli. Entrambi gli smartphone godono di una modalità notturna e nel complesso offrono un'ottima esperienza fotografica, ma non sono in grado di competere con il nuovo iPhone 11, Google Pixel 3 o Huawei P30 Pro.

Autonomia equivalente

Purtroppo anche in questo caso i due dispositivi offrono le stesse prestazioni. Il Note 10 e la sua batteria da 3500 mAh offre la stessa autonomia del Galaxy S10 con la sua batteria da 3400 mAh. Ha un senso se considerate che il Note 10 utilizza uno schermo leggermente più grande e la S Pen. Infine c'è Android Pie, con l'interfaccia utente OneUI, ed entrambi passeranno ad Android 10 nei prossimi mesi.

Anche su Galaxy S10 sono presenti tre sensori posteriori. / AndroidPIT

Ecco le differenze concrete tra i due modelli

Schermo

Samsung utilizza un display AMOLED su entrambi i modelli ma il Galaxy S10 mostra il foro in alto a sinistra del display mentre il Note 10 lo propone al centro. Galaxy S10 offre poi una definizione più alta: 1440x3040 pixel contro 1080x2280 pixel del Galaxy Note 10. Nella pratica la differenza è appena percettibile, a meno che non utilizziate i dispositivi con la realtà virtuale. In entrambi i casi, la frequenza di aggiornamento è limitata a 60 Hz.

Il foro è in alto a sinistra sul Galaxy S10. / © AndroidPIT

Prestazioni

Exynos 9825 (con processo a 7 nm) per il Galaxy Note 10, Exynos 9820 (con processo a 8 nm) per il Galaxy S10 e 8 GB di RAM LPDDR4X su entrambi. I due processori sono estremamente vicini in termini di potenza, ma il Note10 ha un leggero vantaggio rispetto al fratello.

Lo smartphone con S-Pen offre una memoria da 256GB rispetto ai 128 del Galaxy S10. SulGalaxy S10 però, al contrario del Note, è possibile utilizzare una scheda microSD.

S Pen

La S Pen è ciò che differenzia per davvero i due modelli. Questa caratteristica specifica della gamma Note offre più funzioni agli utenti, a condizione che naturalmente la utilizzino. Potete utilizzarla per prendere appunti, scattare foto o eseguire altre azioni tramite gesti; Samsung ha anche migliorato la precisione del pennino rendendola così più efficace.

La presenza della S Pen è la differenza principale tra Galaxy Note 10 e Galaxy S10. / © AndroidPIT

Questo piccolo gadget può essere molto pratico e sul Galaxy S10 non è presente. La domanda è: ne avete bisogno? La utilizzereste? Tanti possessori di Galaxy Note la usano il primo mese e poi se la dimenticano nello smartphone.

${dispositivo: samsung/1467~vs~vs~samsung/1416}

Delle piccole e costose differenze

È risaputo che con Samsung i prezzi degli smartphone scendono rapidamente a distanza di qualche mese dal rilascio. Il Galaxy Note 10 è appena arrivato sul mercato quindi occorrerà attendere un pò prima di trovarlo online scontato. Al momento vi occorrono quindi 979 euro euro per acquistarlo.

Il prezzo del Samsung Galaxy S10 è diminuito significativamente dalla sua uscita. Lo trovate in rete per circa 650-700 euro. La differenza di costo tra i due ammonta quindi a più di 250 euro: vale la pena spenderli per la S-Pen?

Conclusione

Quale acquistare? Due criteri devono determinare la vostra scelta: il vostro budget e l'utilità della S Pen. Se il budget non è un problema, prendete il Galaxy Note 10 che offre un po' più di potenza rispetto al Galaxy S10 e ha la S Pen. Se però del pennino non avete proprio bisogno, scegliendo il Galaxy S10 andrete comunque sul sicuro e riuscirete anche a risparmiare qualche soldo.