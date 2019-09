Perché dovreste acquistare un Samsung Galaxy S9 nel 2019

Il valore dei nostri smartphone sembra essere in linea con la moda: effimero. Il "è nuovo quindi è meglio" funziona per molti utenti, ed è quello che i produttori hanno capito. Purtroppo alcuni "vecchi" modelli meritano ancora un'occhiata e penso che il Galaxy S9 faccia parte di questa categoria.

Look e prestazioni ancora attuali

Partiamo dal design: il dispositivo non ha davvero nulla di cui vergognarsi rispetto alle nuove generazioni. Lo smartphone offre ancora un look perfettamente onorevole a più di un anno e mezzo dalla sua uscita. Il suo schermo curvo su entrambi i lati è ancora molto bello a mio avviso e non c'è traccia di notch. Il suo design è piacevole alla vista come al tatto, con una buona ergonomia e un formato compatto csempre più difficile da trovare.

Nulla da dire anche sul suo eccellente display AMOLED da 5,8 pollici (1440 x 2960 pixel) perfettamente adatto a tutti gli usi, realtà virtuale compresa (sono 570 i ppi offerti). Per quanto riguarda il software, il Galaxy S9 ha recentemente beneficiato di Android Pie ma anche di OneUI, la nuova interfaccia utente del produttore sudcoreano.

Dal lato software quindi, Galaxy S9 gira non è un passo indietro rispetto ai suoi successori. Se vogliamo essere ottimisti, anche la prossima versione di Android 10 verrà distribuita sullo smartphone. Dopo tutto, il Galaxy S8 ha ricevuto Android Pie non molto tempo fa.

Il Galaxy S9 è ancora uno smartphone degno di nota. / AndroidPIT di Irina Efremova

In termini di autonomia, il Galaxy S9 non è tra i più prestanti ma il suo successore non ha nulla da invidiare in questo campo. Il Galaxy S10e fa pure peggio. È ancora possibile godere di una giornata di autonomia sotto un utilizzo non intensivo. In caso contrario, la sera dovrete ricaricarlo ma non è un problema perché lo smartphone è compatibile con la ricarica rapida (15 Watt) e con quella wireless.

Mancano alcune feature presenti sui flagship più recenti (nessun lettore di impronte digitali sotto lo schermo, nessun sensore grandangolare) e il Galaxy S9 non è nemmeno lo smartphone più veloce e potente sul mercato. Offre però delle ottime prestazioni e le feature di cui avete bisogno. Samsung ha equipaggiato gli ultimi flagship con un processore Exynos più recente (9825 e 9820), ma l'Exynos 9810 è ancora un valido cavallo da corsa.

Una buona fotocamera

Anche dal lato del comparto fotografico il Galaxy S9 se la cava piuttosto bene grazie al suo sensore di apertura variabile da 12MP. Così il Galaxy S9 non può resistere al confronto con gli smartphone annunciati quest'anno. Il sensore grandangolare ormai popolare tra gli utenti non è presente e lo smartphone inciampa quando le condizioni di luce non sono ottime.

Il Galaxy S9 offre un sensore unico con apertura variabile. / AndroidPIT di Irina Efremova

Tuttavia lo smartphone è stato recentemente aggiornato e con la modalità notturna l'S9 raggiunge quasi i livelli di Galaxy S10. Per il resto il Galaxy S9 offre un'esperienza utente molto piacevole con una messa a fuoco ultraveloce, un'elaborazione istantanea delle immagini e una modalità pro abbastanza completa.

Un prezzo accessibile

Un altro vantaggio è il suo prezzo! Inizialmente venduto per 859 euro (nella versione da 64GB), il Galaxy S9 può ora essere acquistato per meno di 500 euro. Un prezzo eccellente se si considera la qualità delle finiture e del montaggio offerta dal produttore sudcoreano.

Samsung Galaxy S9 – Specifiche tecniche Dimensioni: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm Peso: 163 g Capacità della batteria: 3000 mAh Dimensioni del display: 5,8 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2960 x 1440 pixel (568 ppi) Fotocamera frontale: 8 megapixel Fotocamera posteriore: 12 megapixel Flash: LED Versione Android: 8.0 - Oreo RAM: 4 GB Memoria interna: 64 GB

256 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 845

Samsung Exynos 9810 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,7 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0

Conclusione: ancora in gara

Se state pensando di comprare un dispositivo della linea Galaxy S ma non potete (o non volete) spendere una fortuna, il Galaxy S9 è un dispositivo da considerare. Sì, ci sono anche molte alternative disponibili ad un prezzo simile ma il Galaxy S9 è ancora un valido smartphone che invecchia bene.

Voi lo acquistereste?