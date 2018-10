Da Apple a OPPO: quale brand vanta i fan più leali?

Hai mai sentito parlare di PETYA? Choose “Non credo.” or “Credo di sì.”. VS 3965 Voti Oops! Sembra che qualcosa sia andato storto. Aggiornare potrebbe aiutare

Forse la statistica più toccante dei dati, condotta da Merrill Lynch Global Research, è che circa il 20% dei proprietari di Android prevede di passare a un iPhone con il prossimo acquisto di uno smartphone. I proprietari di dispositivi HTC sono i più propensi a passare ad iOS, con il 25% che prevede di farlo. La tabella completa è riportata qui di seguito:

Un riepilogo di ciò che i clienti dei marchi di smartphone intendono acquistare nel futuro. / © Apple Insider

Secondo la ricerca, i clienti Huawei sono i più fedeli utenti Android con il 54% che indica che rimarrà con il produttore cinese per il proprio prossimo dispositivo. Huawei è anche la destinazione più probabile per gli utenti iPhone che prevedono di passare ad Android, seguiti da vicino da Samsung.

Gli utenti Samsung sono stati i secondi più fedeli, il 53% dei quali ha in programma di acquistare un altro telefono dal produttore coreano. Il marchio Android con la base di fan meno fedeli è stato Motorola, con solo l'11% degli intervistati che hanno dichiarato di voler rimanere con il marchio per il prossimo smartphone.

Avete mai pensato di fare il cambio? / © AndroidPIT

Cosa possiamo capire dai numeri?

Non è una grande sorpresa che gli utenti di iPhone siano, nel complesso, i più fedeli, con il 70% degli attuali proprietari che indicano che rimarranno con Apple quando si tratterà di acquistare il prossimo smartphone. Tutta la confusione riguardo iPhone XS e XS Max al momento potrebbe anche essere una ragione per il crescente interesse per gli smartphone Apple.

Questa potrebbe essere un'impressione personale, ma ho la sensazione che molti utenti iPhone non vedano nemmeno i loro telefoni come comparabili con i dispositivi Android. Se volete gentilmente assecondarmi per un minuto, di recente ho visto uno spettacolo comico di Greg Davies su Netflix e sono rimasto colpito dalla frequenza con cui il comico britannico si riferiva al "suo iPhone" durante il set. Non ha mai detto "il mio telefono" o "il mio smartphone" durante gli aneddoti. Certo, potrebbe essere un semplice product placement ma sospetto che lui, come tanti altri che vagano su questo pianeta, vede il suo iPhone non come un marchio o un prodotto in un particolare mercato ma come qualcosa di completamente diverso.

Naturalmente, se questa teoria fosse vera, spiegherebbe perché Apple ha un rating di fedeltà così alto nei dati di Merrill Lynch. Dopo tutto, perché prendere in considerazione il passaggio da un iPhone a un Android se non li classifichiamo nemmeno come la stessa cosa? È come cercare di convincere un automobilista BMW a vendere la sua auto e andare a lavoro a cavallo di un frullatore!

L'altro fatto da tenere in considerazione guardando questi dati è che con così tante più varianti nei dispositivi Android, non sorprende che i clienti cambino marca più spesso. Io per primo ho posseduto dispositivi Motorola, Honor e Huawei negli ultimi due anni e ho apprezzato gli aspetti di ciascuno per le loro peculiarità individuali.

Non si può negare che il mercato Android sia più vario di quello iOS. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Inoltre, non ci sono dati per Sony. Il produttore giapponese tende ad attirare alcuni dei più fedeli fan smartphone del pianeta. Basta guardare uno dei nostri video su YouTube riguardo il nuovo XZ3 ed il dibattito relativo a chi produce il display nei commenti per capire di cosa sto parlando.

I numeri di Blackberry sono piuttosto interessanti, in quanto supportano la teoria che le tastiere fisiche sono ancora molto polarizzanti. Circa un terzo dei proprietari di Blackberry dice che ne comprerà un altro, mentre per i proprietari di tutte le altre marche, i dispositivi Blackberry come il KEY2 non sono nemmeno sul radar.

Ci sono anche un paio di cose che credo dovrebbero incoraggiare i lettori a prendere i dati con un pizzico di sale in zucca. In primo luogo, non c'è una suddivisione regionale. Mi piacerebbe sapere, per esempio, quanti del 40% dei proprietari di OPPO che hanno intenzione di rimanere fedeli sono in Cina piuttosto che in Europa. Lo stesso vale per le orribili statistiche di Motorola. Quanti di questi sono in mercati in rapida crescita come l'India e il Brasile rispetto alle regioni dove il marchio sta faticando?

Dove vi trovate in questo grafico? Siete fedeli al vostro attuale marchio di smartphone? Fateci sapere quale smartphone avete ora e quale avete in programma di acquistare nei commenti qui sotto!