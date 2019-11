Sondaggio al buio: un vincitore inaspettato

Sondaggio al buio: ecco il vincitore

Abbiamo fotografato cinque diversi scenari con ciascuno smartphone e vi abbiamo mostrato nel precedente articolo le immagini scattate senza precisare con quale dispositivo sono state scattate. Avete avuto una settimana di tempo per votare le foto più convincenti e determinare, ad occhi chiusi, il vincitore di questo confronto. Con ogni smartphone abbiamo scattato tre foto per ogni scenario (cinque in tutto) per poi selezionare la migliore. Abbiamo reimpostato tutti gli smartphone utilizzati nel confronto alle impostazioni di fabbrica e, se non diversamente indicato nel rispettivo scenario, le foto sono state scattate in modalità automatica.

Per decretare il vincitore abbiamo assegnato un punteggio da 1 (al 1° posto) a 6 (all'ultimo posto) ad ogni dispositivo in base al posizionamento ottenuto per ogni categoria. Abbiamo poi sommato i risultati ottenuti da ciascuno smartphone per verificare quale tra Google Pixel 4 (XL), Apple iPhone 11 Pro (Max), Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 10(+), OnePlus 7T Pro e Realme X2 Pro avesse ottenute complessivamente il punteggio più alto.

Ed ecco la vostra sorprendente classifica:

OnePlus 7T Pro ha superato i suoi rivali! / © AndroidPIT

I vincitori di ogni categoria

Miglior ritratto: Realme X2 Pro

Ad ottenere più voti nello scenario dedicato ai ritratti è stato il Realme X2 Pro (32%), seguito da Google Pixel 4 (22%) al secondo posto e OnePlus 7T Pro (18%) al terzo. iPhone 11 Pro Max (11%), Huawei Mate 30 Pro (10%) e Samsung Galaxy Note 10 Plus (7%) si accontentano rispettivamente del quarto, quinto e sesto posto in classifica. Un vincitore inaspettato considerato il prezzo di 399 euro, decisamente inferiore rispetto a quello dei concorrenti.

Migliore immagine ad alto contrasto: Samsung Galaxy Note 10 Plus

Quando si parla di retroilluminazione HDR, il Samsung Galaxy Note10 + batti gli sfidanti ottenendo il 35% dei voti. Al secondo posto troviamo OnePlus 7T Pro mentre al terzo, a pari punti, si posizionano Realme X2 Pro e iPhone 11 Pro.

Migliore risultato con telezoom: Apple iPhone 11 Pro Max

Qui è l'ultimo gioiellino Apple (26%) ad avere la meglio con una buona riproduzione di dettagli e colori oltre ad un'esposizione più bilanciata. Seguono al secondo posto OnePlus 7T e Huawei Mate 30 Pro al terzo.

Migliore scatto in notturna: OnePlus 7T Pro

Per quanto riguarda gli scatti in notturna il OnePlus 7T Pro è stato da voi decretato il vincitore (27%), seguito da Pixel 4 XL (25%) e Galaxy Note 10+ (22%). La foto dettagliata ma "pallida" del Huawei Mate 30 Pro è stata chiaramente punita e Realme X2 Pro, in questo caso, delude.

Migliore scatto grandangolare: Apple iPhone 11 Pro Max

In questo scenario è la foto scattata dal nuovo iPhone 11 Pro Max ad avervi convinti con il 27% dei voti. Seguono Realme X2 Pro e Samsung Galaxy Note 10 Plus a pari punti mentre il terzo posto lo conquista il OnePlus 7T.

Più convincente di Pixel 4 Xl, Mate 30 Pro e Note 10 Plus! / © AndroidPIT

OnePlus 7T Pro è il miglior cameraphone?

Il OnePlus 7T Pro è il vincitore di questo sondaggio, lo smartphone che complessivamente vi ha convinti di più. Come è possibile che il Pixel di Google ed il Huawei Mate 30 Pro, considerati tra i migliori smartphone quando si parla di fotografia, non siano riusciti ad emergere? Anno dopo anno tutti i produttori si stanno impegnando ad ottimizzare il comparto fotografico dei propri dispositivi e lo stanno facendo su tutte le fasce di prezzo (come il Realme X2 Pro dimostra).

OnePlus con la sua nuova generazione di dispositivi si è concentrata notevolmente sull'esperienza fotografica e lo stacco tra la serie 6 e 7 si nota. Un altro aspetto è la varietà dei comparti fotografici offerti dagli smartphone dove il Pixel 4 XL, dotato di due sole fotocamere posteriori, può essere definito quasi esotico. Ogni fotocamera riesce a convincere in contesti differenti e lo si può vedere dai vostri voti che hanno premiato diversi dispositivi (e non solo il OnePlus 7T Pro) a seconda dello scenario. L'ultimo flagship di OnePlus però è quello che più vi ha colpiti.

Sorpresi dei risultati?